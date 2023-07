Arda Güler apunta al Real Madrid

El Real Madrid se lleva el primer Clásico del verano. Las últimas informaciones señalan que Arda Güler fichará por el club blanco. Pese al interés del Barcelona, el futbolista turco se habría terminado decantado por el conjunto madridista. La nueva joya del fútbol turco tenía una cláusula de rescisión de 17,5 millones de euros con el Fenerbahce pero el Madrid pagará unos 20 millones de euros para hacerse con los servicios centrocampista de 18 años.

La batalla por la nueva joya del fútbol europeo, que milita en el Fenerbahce, había quedado reducida a dos equipos: Madrid y Barça. En las últimas horas, el joven centrocampista se ha debatido entre los dos grandes de la Liga y finalmente ha tomado la decisión de jugar en el equipo de la capital de España. En el Santiago Bernabéu le consideran una apuesta de futuro, como lo fueron en su día Vinicius, Rodrygo o el propio Endrick que se incorporará en julio de 2024 cuando cumpla los 18.

Güler tenía contrato con el Fenerbahce hasta 2025, sin embargo su buen rendimiento en el conjunto otomano ha despertado el interés de los grandes equipos de Europa. Real Madrid y Barcelona estaban en la pole por hacerse con su fichaje, con el Milan en un segundo plano, mirando la batalla desde la barrera.

Desde Turquía, el canal de YouTube Yeni Açık, señalan que el acuerdo estaría cerrado y que el futbolista firmaría su contrato como nuevo jugador del Real Madrid este miércoles. El coste del fichaje sería de 20 millones de euros más un 20% de una futura venta. Sin embargo, Fabrizio Romano apunta que el acuerdo todavía no está cerrado.

El periodista especializado en el mercado de fichajes confirma que los blancos han subido su oferta y pagarán 20 millones de euros por su traspaso, pero que todavía no hay acuerdo. Según esta información, el Real Madrid tendría el visto bueno del jugador y desde el club confían en que Fenerbahce acepte la nueva propuesta para cerrar la incorporación de Arda Güler.

Real Madrid have submitted improved bid for Arda Güler tonight. It’s more than release clause, around €20m. 🚨⚪️🇹🇷

Real Madrid sources expect Fenerbahçe to accept.

✅ There’s already green light from player side, as @yeniacikcom and @MarioCortegana reported.

More to follow. pic.twitter.com/G87SYq8lOS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023