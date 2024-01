Los árbitros hablan en medio del ‘caso Negreira’: «No todos somos culpables»

Los árbitros de la final de la Supercopa de España, Juan Martínez Munuera, que estará en el césped, y César Soto Grado, que será el responsable del VAR, atendieron a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrentará en Riad a Real Madrid y Barcelona, y también hablaron sobre el caso Negreira. Esta comparecencia llega después de nuevas informaciones sobre el propio caso.

“El partido se afronta con una responsabilidad añadida porque es una final. Y sobre los audios no nos preocupa porque no hay nada que ocultar y vais a ver como se trabaja”, comentó Martínez Munuera. Sobre su forma de arbitral, fue claro: “El listón depende de los equipos, si es alto, pues nosotros nos tenemos que añadir a la fiesta”.

“Lo afronto con ilusión, espero que Juan no me dé mucho trabajo y que no escuchéis esos audios porque no hay errores. Si se equivoca le tendrá que ayudar”, dijo Soto Grado. “Me empieza a hervir la sangre con el Caso Negreira. Si hay un corrupto, no todos son corruptos. En este caso es un personaje que se aprovechó de su posición y que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje. Que se tomen las decisiones que se tienen que tomar y que pague el que tenga que pagar”, dijo Soto Grado sobre un caso que sigue dando mucho que hablar.

Por su parte, Martínez Munuera explicó que “sabe poco” porque se ha desconectado antes del partido. “Sobre lo que dijo González González le corresponde responder a él. A mí no me citaron. Se me hizo un requerimiento”, explicó. También se habló de los vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros: “Esos vídeos, que los hace un canal, no ayudan porque fomentan el odio hacia el árbitro y no consiguen el fin de condicionar. Somos un colectivo bastante fuerte y con bastante personalidad. Lo único que queremos es acertar”.

Los árbitros hablan del caso Negreira

“Yo sé que a mi hermano le citaron cuando yo estuve en Sídney y le pidieron discreción. No sé de dónde ha salido eso. Cuando salga la sentencia contestaré a todas las preguntas sobre este caso, pero estoy súper tranquilo y nunca he hecho nada ilegal. Lo que a nosotros realmente nos preocupa es que vaya a lo personal. Sobrepasa el campo, voy con mi mujer y mi hija al supermercado y me llaman corrupto. Ojalá salga ya la sentencia y mañana mismo respondo a todo”, aseguró Martínez Munuera.

Sobre jugar el Clásico en Arabia, Martínez Munuera aseguró que la presión “es la misma” que si fuese en España. “El comité se está abriendo un poco más. No estamos acostumbrados a ellos, pero se nos requiere y estamos encantados de hablar con vosotros. Nos gusta cuando nos conocéis más y veis que somos personas y no extraterrestres”, añadió el riojano.

Martínez Munuera también defendió el VAR: “Yo me he ido a mi casa con errores groseros y eso ahora no va a suceder. Se puede arbitrar con un poco más de tranquilidad”.

Por último, Soto Grado habló sobre la opinión pública: “Lo que podemos hacer es que salga ya la sentencia, salgan los culpables y el colectivo va a quedar muy limpio. Porque uno sea corrupto no todos tienen que serlo, lo hemos visto con la iglesia. Porque salga uno no todos los tienen que ser”.

“Es el momento más duro que estamos viviendo como árbitros. No se cuestionan decisiones, se cuestiona una ilegalidad. El fútbol es maravilloso y a veces no puedes disfrutar”, aseguró Martínez Munuera.

Sobre la influencia de Negreira, Martínez Munuera dijo que “no le consta” que tuviese incidencia. “Yo en once años en el arbitraje he hablado tres veces con él y conversaciones de 30 segundos. Llevaban el peso del Comité”.

Soto Grado habló sobre cómo protegen a los jugadores: “Se sacan amarillas cuando se tienen que sacar y se trata igual a todos los jugadores. Hay que tratar a todos los equipos y a todos los jugadores de todos los equipos por igual”.

También hicieron una valoración de sus actuaciones: “No sé si la culpa es vuestra, pero a veces veo aciertos que escribís como errores. Cada año intentamos mejorar. Hay veces no estamos todo lo bien que nos gustaría, pero intentamos mejorar partido a partido. Hay veces que el VAR no ayuda porque es una jugada gris. El trabajo de mejora es continuo”. Martínez Munuera también habló del banquillo del Barcelona, que es especialmente caliente: “Todos los entrenadores saben cual es la manera correcta de comportarse. Saben hasta dónde están las líneas. No soy nadie para darle consejos a Xavi. Se tiene que comportar de la manera más natural que considere”.