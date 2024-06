El antimadridista Pedro Sánchez: repudia en público al Real Madrid tras fracasar como canterano blanco

Pedro Sánchez volvió a demostrar su antimadridismo con su plantón al campeón de Europa. El Real Madrid ganó en Wembley su Decimoquinta Copa de Europa y el presidente del Gobierno volvió a borrarse de representar al Ejecutivo en esa final, como ya hizo hace dos años en París. Pedro Sánchez delegó en Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la representación en la final de Champions de Londres y volvió a hacer un feo al Real Madrid, equipo reconocido a nivel mundial, menos para el presidente del Gobierno.

La historia de animadversión de Pedro Sánchez con el Real Madrid viene de lejos, concretamente de su juventud. El actual líder del PSOE llegó a jugar en la cantera del equipo blanco, aunque fue de forma testimonial y en muy poco periodo de tiempo, pero aquella experiencia le causó una frustración enorme que, a tenor de sus gestos, sigue purgando en la actualidad en forma de desplantes hacia el Real Madrid.

Su ausencia en la final de la Champions en Londres, como en la de hace dos años en París, vuelve a demostrar que a Pedro Sánchez el Real Madrid no le cae precisamente bien., pese a que como presidente del Gobierno debe dejar a un lado sus filias y fobias particulares. Este último sábado, día en el que se jugó el encuentro en la capital británica, Sánchez prefirió hacer mítines de campaña de las elecciones europeas antes que ir a representar al Gobierno de España en el partido más importante de fútbol disputado por un club español.

La realidad es que las tiranteces de Pedro Sánchez con el Real Madrid vienen de lejos. Pocos saben que el actual presidente del Gobierno llegó a estar -de forma breve- en la cantera blanca. Y para jugar al fútbol, no al baloncesto, que es su deporte preferido. «Poca gente sabe que yo empecé jugando al fútbol… ¡y en el Real Madrid!», comentó Sánchez justo ahora hace 10 años, en 2014, cuando se hizo con la secretaría general del PSOE.

Canterano de fútbol

«Un amigo mío, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva», siguió contando Pedro Sánchez en una entrevista al Diario AS. «Me probaron en distintos puestos, pero sobre todo de central, por la zancada que tenía y mi estatura: con 12 ó 13 años medía más de metro setenta», añadió el hoy presidente del Gobierno.

Sin embargo, Sánchez explicó entonces que aquello no le dejó una buena experiencia: «Me aburría el fútbol y jugar de central y decidí dejarlo». El líder socialista se lanzó además un triple diciendo que el entonces jefe de la cantera del Real Madrid «llegó a llamarme» para que siguiera, pero a él –indicó– aquella experiencia no le gustó nada.

Especialmente tuvo Pedro Sánchez un gesto de antimadridismo cuando, con un discurso sectario a nivel deportivo, llegó a afirmar que un aficionado que sea del Estudiantes de baloncesto (equipo del que él dice ser aficionado) no puede ser en fútbol del Real Madrid, sino del Atlético: «Lo que no entiendo es cómo se puede ser del Estudiantes y aficionado del Real Madrid de fútbol».

Desde entonces, y desde ese fracaso en la cantera, Pedro Sánchez da la espalda al Real Madrid, equipo al que únicamente reconoce sus éxitos con mensajes en las redes sociales, textos artificiales que pone su equipo de comunicación. A pesar de los éxitos del club blanco, que lleva el nombre de España por todo el mundo, Sánchez no ha apoyado al Real Madrid en ninguna de las finales de Champions a las que el equipo blanco ha llegado desde que él es presidente del Gobierno.