Ángel Martín cumple con su tradición con la foto más madridista: Nadal, Modric, Vinicius, Raúl…

Ángel Martín volvió a cumplir con la tradición y organizó un año más una cena en su casa antes de que Rafa Nadal debute en el Mutua Madrid Open. Una foto especial, ya que puede ser el último año del tenista en Madrid, y muy madridista, ya que asistieron a ella varios jugadores de la primera plantilla del Real Madrid como es el caso de Luka Modric, Vinicius o Rodrygo.

Una vez más, Ángel Martín, Fundador y Director de Clínica Menorca, reunió en su casa a amigos de Rafa Nadal para cumplir con la tradicional cena justo antes del Mutua Madrid Open. Una cena donde hubo una gran representación de madridistas, equipo del que es bien sabido que es un hincha más el tenista mallorquín.

Vinicius, Rodrygo Goes, su padre Eric, Luka Modric, Luis Figo y Raúl González estuvieron presentes en esta cena que sirvió de homenaje a Rafael Nadal en el que todo apunta que será su último Mutua Madrid Open. Todos los presentes se fotografiaron con caretas del mejor tenista español de todos los tiempos en un claro homenaje a Rafa. Una foto que quedó muy madridista con bastantes representantes de la entidad blanca.

También estuvieron presentes en esta impresionante cena los tenistas David Ferrer, Calor Moyá y Feliciano López, el gran descubridor de talentos Juni Calafat, el cantante Alejandro Sanz o parte del equipo de Rafa Nadal como su agente Carlos Costa o su responsable de comunicación Benito Pérez Barbadillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Martin Hernandez (@dr.angelmartin)

Rafa Nadal debutará este jueves en el Mutua Madrid Open contra el joven estadounidense Darwin Blanch en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica. Antes de ese debut, el tenista mallorquín sorprendió a todos los presentes en rueda de prensa antes de anunciar que no está preparado para competir al 100%.

«La semana ha sido en algún aspecto buena y en otro no tan buena. No creo que esté preparado para jugar al 100% pero sí estoy preparado para salir a jugar mañana. Poder jugar por última vez en Madrid significa mucho y podré disfrutar por última vez de esta pista», señaló Rafa Nadal antes de debutar esta temporada en Madrid.

La exposición de Nadal prosiguió y sus dudas invadieron la sala de prensa. Se desconoce lo que ha podido suceder, pero la realidad es que Rafa tiene dudas incluso de disputar Roland Garros, si no mejora su condición física de aquí a un mes. «No es un proceso hacia arriba en línea recta, yo voy a intentar sin tratar de confundir a nadie. No sé lo que va a pasar en las siguientes semanas, yo voy a estar peleando para intentar jugar París y si se puede se puede y si no, no se puede. No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir. Me voy a dar las oportunidades por intentar que estoy suceda. No se acaba el mundo con Roland Garros aunque ha sido el torneo más importante», completó Nadal.