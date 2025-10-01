Ancelotti vuelve a convocar a Vinicius y Rodrygo con Brasil

Carlo Ancelotti ha vuelto a convocar a Vinicius y Rodrygo con la selección brasileña para el próximo parón internacional. También Militao regresa con la canarinha para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón. La baja más reseñable es la de Raphinha por lesión.
La Brasil de Carlo Ancelotti, ya clasificada para el Mundial del próximo verano, ha publicado su lista oficial de convocados este miércoles. La canarinha tendrá que disputar dos partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón durante el próximo parón internacional.
Vinicius y Rodrygo, que se habían quedado sin ir en la anterior lista, han vuelto a ser convocados por Carlo Ancelotti con Brasil. Los delanteros del Real Madrid serán importantes de nuevo para el técnico italiano. Más sin Raphinha, que es baja por lesión.
La otra novedad es el regreso de Militao a pesar del golpe sufrido en el derbi madrileño del pasado fin de semana y no poder viajar a Almaty con el Real Madrid para poder disputar la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League.
CONVOCADOS! ✅
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro.
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/AgoZ2CZW7E
— brasil (@CBF_Futebol) October 1, 2025
Convocatoria de Ancelotti con Brasil
Porteros: Bento, Ederson y Hugo Souza.
Defensas: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santo, Militao, Fabricio Bruno, Gabriel, Beraldo, Vanderson y Wesley.
Centrocampistas: Casemiro, André, Guimaraes, Joao Gomes, Joelinton, Paquetá.
Delanteros: Vinicius, Rodrygo, Estevao, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Cunha y Richarlison.