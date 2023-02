Ancelotti y Simeone ponen la armonía entre el ruido

La rivalidad entre Real Madrid y Atlético ha alcanzado en las últimas semanas sus cotas más altas. Los incidentes producidos antes y después de los enfrentamientos más recientes, con actos violentos de aficionados rojiblancos contra Vinicius y los comunicados y quejas por las actuaciones arbitrales han terminado de crispar el clima y las relaciones entre ambos clubes. Sin embargo, entre tanto ruido, hay dos personas que ponen la calma y tratan de destensar la situación. Se trata de Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone, que pese a todo no paran de cruzarse buenas palabras.

Los dos principales representantes de los grandes de la capital son todo lo opuesto a esa rivalidad que un derbi madrileño representa. Cada vez que se da la oportunidad, el italiano le dedica unos elogios a su homólogo en el banquillo rojiblanco, que a su vez son devueltos por el argentino.

En esta última ocasión ha sido Ancelotti quien se ha referido al entrenador del Atlético: «Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Se pueden aprender cosas». El italiano le ha devuelto las palabras que tuvo Simeone con él antes del último partido de Copa del Rey en el que se midieron. «Me gustaría mucho saber cómo prepara el partido de mañana. Esto lo podemos compartir tras el encuentro. Gran parte del éxito del Atlético en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha dado una mentalidad a un equipo bastante reconocible», ha señalado.

Pero no sólo se ha referido a su labor desde el banquillo. Carletto ha destacado del técnico argentino que le gusta «como persona, porque es muy honesto», además de recalcar que en su trayectoria «ha tenido mucho éxito».

«Inteligente y capaz»

Estas palabras de Ancelotti llegan después de lo que las que le dedicó Simeone antes de la eliminatoria de cuartos de Copa del Rey. Entonces, el del Atlético se deshizo en elogios hacia el entrenador del conjunto madridista, al que dijo que admiraba.

«Los títulos de extraordinarios son excesivos. Lo único que puedo hablar de la relación con Carlo es que es de entrenadores, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, pero me gustaría por lo que es muy inteligente y capaz y por lo que pueda aprender sobre todo. Tengo una buena relación. Me parece muy buena persona», apuntó entonces.