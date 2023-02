Brasil fichará a un entrenador interino para firmar a Ancelotti en verano

La selección brasileña de fútbol vive unos tiempos muy distintos al Real Madrid. Desde su eliminación en el Mundial de Qatar ante Croacia, la canarinha no se ha detenido en la búsqueda de un nuevo seleccionador tras la destitución de Tite. Por su parte, el equipo blanco es dirigido por un más que afianzado Carlo Ancelotti, que no para de dar alegrías a los aficionados madridistas. El italiano cosechó en la pasada temporada un doblete histórico, Liga y Champions, además de la Supercopa de España.

En la presente campaña, el Madrid va segundo en Liga y tiene encarrilado su pase a los cuartos de final de la Champions League, tras imponerse por 2-5 al Liverpool en Anfield. Carletto tiene contrato en vigor con la entidad blanca hasta junio de 2024, un vínculo que, si depende de su éxito como gestor de la plantilla, no debería tener ningún problema en finalizarlo.

Por su parte, la Federación Brasileña tiene claro que apostarán por el fichaje del italiano con la intención de que a partir del próximo verano se sume a la canarinha, a expensas de saber cuál será el futuro del técnico a final de temporada. Los brasileños saben perfectamente que si Ancelotti no cosecha un gran título para su equipo Florentino Pérez no estará para nada seguro de su continuidad.

Según informó el diario Sport, la canarinha pone sus focos en el técnico merengue y lo contemplan como el mejor candidato posible para el renacer de la mejor selección brasileña. El diario catalán afirma también que Brasil optará por disponer de un seleccionador interino hasta el final de temporada, a la espera de que Ancelotti pueda fracasar con el Madrid y así se ultime su llegada al país brasileño.

Un movimiento arriesgada

El all in que propone la Federación Brasileña tiene mucho riesgo ya que, en el caso de que el Real Madrid ganase al menos un título de los tres en los que está vivo, se quedarían sin la principal apuesta para dirigir a su selección, que no vive ni de lejos su mejor época ni en Sudamérica ni internacionalmente.