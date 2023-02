Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de ida de los octavos de final de la Champions, que medirá en Anfield a Liverpool y Real Madrid. Los blancos buscan un buen resultado que les permita en la vuelta, que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu, sellar el pase a cuartos.

Momento del equipo

«Estamos bien, con ilusión. Me vale otra vez la ilusión de empezar de nuevo esta competición».

Benzema

«Lo veo bien y mañana va a empezar el partido. Tenemos muy fresco el recuerdo del año pasado».

Final de parís

«Fue un recuerdo bonito la final. Puede ser que el Liverpool tuviese más la posesión, pero si estás bien atrás puedes hacer un buen partido. Hay que estar concentrado los 180 minutos».

Vinicius

«A Vinicius le gusta jugar al fútbol, sea donde sea. Es un gusto verle, como a otros. Es un gusto para el fútbol».

Bajas de Tchouaméni y Kroos

«Seguimos en la transición, pero esta es forzada. Ha pasado, pero hay que acostumbrarse. Creo que los jugadores que los han reemplazado lo han hecho».

Modric

«Modric ha demostrado y sigue demostrando. No lo vi bien en el mes de enero y va a seguir creciendo. Su calidad física es muy buena y también su ilusión de jugar en el Real Madrid».

Esquema

«Tendré esta duda hasta mañana. Tener un equipo más controlado atrás o salir más al ataque».

Última victoria del Real Madrid

«El Liverpool ha cambiado mucho. Es mucho más potente. Repetir aquel partido se puede hacer, pero como resultado casi imposible».

Aprendizaje del Real Madrid

«Nos esperamos un partido muy intenso. No tendremos tiempo para respirar. Aprietan y aprietan y estamos preparados».

Defensa

«En el último periodo lo hemos hecho bien. Después del Mundial hemos tenido dos porterías a cero. El aspecto defensivo será muy importante y estoy seguro de que lo vamos a hacer bien».

Racismo con Vinicius

«Es un tema muy serio y complicado. No hay una ley que pueda cambiar la cabeza de una persona, eso cambia con la cultura y el sentido común. No echo la culpa a España porque pasa en todos los países. Me gustaría que cambiase el respeto. España es un país fantástico para vivir. Nadie piensa en salir de este país que es espectacular».

Candidato a la Champions

«Al día de hoy tenemos un poco más de opciones porque los otros nos consideran más».

Peligro del Real Madrid

«Al Real Madrid le preocupa el Liverpool y viceversa».