Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Leganés en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos regresan a la Liga tras superar el parón de selecciones con la única baja de Courtois, que sufre una sobrecarga y se perderá este partido. Los blancos encaran las 10 últimas jornadas de Liga sin margen de error.

Sobre cómo está el equipo tras el parón, Ancelotti dejó claro que está «bastante bien». «Empezamos el tramo final, tenemos muchos partidos, estamos en todas las competiciones y, en cada partido, aumenta la responsabilidad, ya que puede ser decisivo». También contestó a Tebas: «Ya sabía de la obsesión por el Real Madrid, pero no sabía que quería ser entrenador. Se tiene que centrar en sus cosas, ya que falta el respeto al Real Madrid y a los entrenadores».

«Ha vuelto, ha entrenado bien y tenemos muchos partidos. Podemos rotar a alguno, pero están bastante bien», comentó sobre el equipo. Sobre su futuro con Brasil y las palabras con Ronaldo, dijo lo siguiente: «No recuerdo haber hablado de esto con Ronaldo. El contrato es claro. Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores y a su selección, pero tengo contrato con el Real Madrid. La Confederación Brasileña no se ha puesto en contacto conmigo. Estoy acostumbrado a este mundo. Tengo muchas cosas en las que pensar y estoy centrado en este tramo de la temporada».

«La Liga no está sentenciada. Hay que hacer el máximo posible. Faltan 13 partidos y ojalá sean 17, ya que eso significaría que estamos peleando por todas las competiciones hasta el final», comentó sobre la lucha por la Liga.

«Sin razón justificada. El partido con el Villarreal se podía cambiar de horario porque todas las partes estaban de acuerdo, pero La Liga no quiso. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian, no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, obviamente, vamos a jugar», explicó sobre las 72 horas de descanso.

Ancelotti también habló sobre su declaración ante el juez: «Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía. Ya gané el primer juicio. Confío en la ley y la justicia. Si me dicen que he defraudado, me molesta. Confío en la justicia y voy a declarar con ilusión».

También habló de la investigación de la UEFA a cuatro jugadores del Real Madrid: «Confiamos en ellos. Creemos que todo ha sido correcto y los jugadores han celebrado. Esperamos que la UEFA diga algo, pero tenemos confianza en que todo va a salir bien».

«Entiendo su queja. Comparto lo que ha dicho que el Real Madrid no es el Barcelona», explicó sobre Flick. Además, también habló de Tchouaméni: «Tenemos la plantilla completa. A ver si podemos recuperar a Ceballos y Mendy y puede entrar en las rotaciones. Vamos a intentar que estén en la ida contra el Arsenal».