Ancelotti: «El Real Madrid me ha garantizado mi continuidad»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Valencia y Real Madrid en la jornada 35 de la Liga Santander. Los blancos volverán a jugar tras perder y caer eliminados de la Champions a manos del Manchester City. Los madridistas buscan asegurar el segundo puesto.

El equipo

«Está preparado. Todos están disponibles. Poco a poco hemos tratado de tener buenas sensaciones. Mañana tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. El Valencia está luchando y tenemos que estar preparados. Pienso que lo vamos a hacer».

El delantero

«Para hablar de lo que va a pasar la próxima temporada tenemos que esperar un poco. Estamos evaluando lo que ha pasado en el partido del miércoles y en estas dos temporadas. Del futuro ya estamos hablando. El último partido ha sido muy malo, estamos todos dolidos».

Una nota

«Ha sido una buena temporada, pero podría haber sido mejor. Lo evaluaremos y es un paso para la próxima temporada».

¿Cómo está?

«Me veo igual, sobre todo después de una derrota. Tengo más ilusión y ganas de hacerlo mejor».

El once de Valencia

«Va a jugar el mejor equipo posible. Todos han recuperado. El equipo está bien. Hay que pensar un poco en las rotaciones del partido del miércoles, donde tienes menos tiempo para recuperar».

Interés de Brasil

«Todo el mundo sabe muy bien cual es mi situación. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y quiere acabar con él».

Dudas de Benzema

«Creo que no tiene sentido. No sólo jugó él un partido malo. El miércoles no acertó el equipo, no Karim».

La Copa del Rey

«No lo sé. Es obvio que es una eliminación que duele. Hemos estado cerca de jugar otra final. Estamos dolidos, pero a veces puede pasar. Hemos felicitado al Manchester City y ahora hay que mirar la próxima Champions».

Conversaciones con Florentino

«Hablamos ayer, como de costumbre. Hicimos una reunión en la que me manifestó su apoyo y su cariño. Seguimos adelante con más ilusión de hacer las cosas bien».

El peso de Kroos, Benzema y Modric

«Me cuesta mucho responder esto. Yo creo que esta transición ya ha empezado, incluso antes de que yo llegase. Esta plantilla empieza a renovarse desde que se va Cristiano en 2018. Cuando yo llegué siguió perdiendo a Varane, Ramos, Marcelo, Bale o Isco. Todos fueron reemplazados por jóvenes. Vinicius ahora es un titular indiscutible. El año pasado Militao, Rodrygo o Valverde parecen titulares indiscutibles. La transición ya ha empezado y seguirá la próxima temporada. Los jóvenes tendrán más protagonismo y los veteranos menos. La transición para el día que Modric, Kroos, Carvajal o Nacho para de jugar con este equipo».

Cumplimento del contrato

«Sí, me lo han garantizado».

Mendy

«Obviamente, sí quiero que siga. Ha sido muy importante con su rendimiento defensivo. Ha recuperado bien».

Renovaciones

«Muestran seriedad y profesionalidad. Tomarán la decisión cuando quieran. Está en su mano».

Valverde

«Federico no ha tenido su mejor nivel. En la primera mitad ha sido espectacular. Ha tenido un problema en el pie que no le permite entrenarse al cien por cien. Su evaluación ha sido muy positiva. En el partido del miércoles no pudo meter siu mejor nivel, como otros. Sigue siendo un medio espectacular de gran nivel que va a hacer historia en este club».