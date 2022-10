Ancelotti quiere que Ceballos renueve

Eduardo Inda visitó, como cada lunes, el plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO contó la última hora sobre Dani Ceballos y su futuro en el Real Madrid, que podría estar a punto de prolongarse porque el centrocampista andaluz está maravillando con su actitud y con su fútbol a Carlo Ancelotti, por lo que el italiano quiere que continúe.

«Ancelotti está encantado con un jugador que iba para estrella grande, pero que puede acabar siéndolo porque es un jugador sensacional. Zidane no creía en el jugador, pero la intención del club, a instancias de Carletto, es renovarle por 4 años más, ya que acaba contrato el próximo 30 de junio», comenzó explicando Eduardo Inda. «El futbolista fue titular ante Osasuna, es sevillano… y es Dani Ceballos. Si le dan confianza será una estrella porque tiene unas condiciones brutales», añadió en exclusiva el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

El próximo 30 de junio de 2023 el contrato de Dani Ceballos llegaría a su final y quedaría libre, pero el Real Madrid y Carlo Ancelotti no quieren que el utrerano se vaya y es por ello que le pondrán encima de la mesa una oferta de renovación. El técnico italiano se ha quedado encantado con el ex futbolista del Betis y es por ello que quiere que continúe defendiendo la elástica blanca.

Es cierto que Dani Ceballos no ha logrado hacerse con un puesto en el centro del campo del Real Madrid, pero el andaluz es muy del gusto de un Carlo Ancelotti que siempre ha repetido que siente que ha sido injusto con él por no darle todos los minutos que merece. La competencia con Modric, Kroos, Valverde y compañía le han complicado las cosas al utrerano, pero eso no ha mermado su ilusión de triunfar de blanco.

Ahora que en enero podría negociar con cualquier equipo el Real Madrid quiere que estampe su firma lo antes posible. Y es que Carlo Ancelotti tiene claro que Dani Ceballos tiene una calidad descomunal y no hay dudas de que puede triunfar en Concha Espina, lo que llevaría a la entidad a seguir contando con él. A todo esto se suma la intención del utrerano de continuar en el Santiago Bernabéu. La unión de estos dos factores da el resultado de una renovación inminente.