Carlo Ancelotti se pone a 300 con el Real Madrid ante el Alavés. El entrenador italiano alcanza una cifra redonda que le permite seguir ampliando su leyenda. «He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes. En el Milan fui jugador y entrenador y le tengo un cariño especial. Y también al Real Madrid porque voy a hacer 300 partidos en el mejor club del mundo. Ha sido, es y será especial estar en este banquillo; hacerlo 300 veces no es un milagro, pero casi», aseguraba el italiano en la rueda de prensa en la previa del encuentro contra los vitorianos.

Sólo un entrenador del Real Madrid había alcanzado con anterioridad los 300 partidos en el banquillo del equipo blanco. Fue, como no, otra leyenda como Miguel Muñoz, que entrenó a nuestro equipo en 605 encuentros. Los siguientes técnicos con más partidos son Zidane (263) y Del Bosque (248).

No obstante, lo más importante de Ancelotti es la forma de hacer las cosas, Como es capaz de mejorarlo todo, entenderlo todo y gestionarlo todo. Sin importar lo difícil que sea y la situación a la que se enfrente. Nunca se pone nervioso, nunca pierde los estribos y siempre encuentra una solución que, visto lo visto con el paso del tiempo, suele ser efectivo, ya que termina dándole resultado.

Una leyenda en el banquillo

Ancelotti tuvo una buena primera etapa como entrenador del Real Madrid. Corta, pero prolífera en cuanto a títulos. Una Champions, la ansiada Décima, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su segundo año terminó cortando su carrera como jefe del banquillo del Santiago Bernabéu antes de lo esperado. Pero donde ha brillado con luz propia es en la segunda. Nunca una llamada a José Ángel Sánchez pidiendo un jugador para su Everton había salido tan bien al Real Madrid.

Tras la marcha de Zidane, el Real Madrid buscaba un entrenador que no encontraba. Hasta que el destino quiso que el teléfono de JAS sonase, se encontrase tras él a Ancelotti y todo lo que pasó después ya es historia. Carlo está dirigiendo la nave del mejor equipo del mundo por la senda del éxito con un trabajo impagable que ya le ha convertido en el mejor entrenador del 15 veces campeón de Europa.

En el Real Madrid quieren a Ancelotti para siempre. Da igual como entrenador o donde prefiera, pero es historia viva del conjunto blanco. No obstante, como aseguró ante la prensa en la previa, no se plantea su fecha de caducidad: «Mi fecha de caducidad no la tiene nadie, mientras me guste hacer este trabajo. No puedo comparar mi cansancio con el de los jugadores. Puede que tenga un cansancio mental, el cual no tengo, pero me encanta tener esa presión. Sin embargo, los jugadores tienen el desgaste físico que sí es un problema de verdad. Es verdad que no tengo fecha de caducidad y me gustaría seguir aquí por muchos años».