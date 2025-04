Ancelotti nunca ha dado la espalda a Arabia

Camina el Real Madrid por el sendero de la incertidumbre tras la final de Copa del Rey perdida contra el Barcelona. La derrota apartó el título más rápido al que opositaba el club blanco y dejó su temporada vista para sentencia. Con la Liga complicada por la distancia en la tabla y la visita a Montjuic, la situación abre las puertas de par en par a la especulación y ahí se presenta Ancelotti.

El futuro del técnico italiano mutaba en incógnita. En realidad ha estado en entre dicho desde hace meses, desde que se escucharan las campanadas provenientes de Brasil. La Selección carioca suspira por contar con sus servicios, de hecho, tenían un preacuerdo, pero nada firmado. Y todo saltó por los aires cuando Arabia Saudí lanzó su tentativa.

Ancelotti nunca ha cerrado la puerta a Arabia. Sólo hay que escuchar sus palabras a lo largo del tiempo para entender su postura. El 14 de febrero de 2025. «¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… por qué no», dijo en rueda de prensa. El país árabe apuesta por futbolistas de talla mundial y entienden que Ancelotti es un gran refuerzo de cara al Mundial de 2034 que organizará el país saudí.

«No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo», afirmó Ancelotti en otra comparencia.

Una oferta mareante de Arabia Saudí, otra más, habría hecho dudar al técnico, que sabe que la temporada que viene no seguirá siendo el dueño del banquillo del Santiago Bernabéu, aunque todavía quiere una nueva aventura más antes de retirarse. «No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente», dijo en su día.

Arabia Saudí ha aparecido con fuerza en las últimas horas con un contrato que, se asegura, podría alcanzar los 50 millones de euros netos por temporada. Algo que parece irrechazable. OKDIARIO ya contó en enero que, desde Oriente Medio, preparaban una oferta de 20 millones de euros por curso para el italiano, algo que ya mejoraba con creces los 11 kilos que cobra en el Real Madrid. Ahora, parece que estarían dispuestos a mejorarla. «Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien».