Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey que medirá a Elche y Real Madrid en el Martínez Valero. El flamante campeón de la Supercopa de España tratará de seguir vivo en todas las competiciones en una eliminatoria que se disputa a partido único. El italiano quiso recordar a Paco Gento, asegurando que es una figura irrepetible que se quedará siempre en “nuestros corazones”.

Sensaciones

“Es otra final. Una eliminatoria en una competición que nos hace mucha ilusión. Tenemos que estar preparados porque el Elche está en una buena dinámica. Courtois no estará por una indisposición, mientras que tampoco están Vallejo, Mariano, Asensio y Carvajal”.

Relación con Gento

“Me lo encontré algunas veces en la primera etapa. En mi regreso no tuve la oportunidad de verle. Lo que más destaca es su humildad, una persona muy sencilla y esas son las personas que me gustan”.

Hazard

“No ha ocurrido nada, sólo que hay competencia. En cada partido tengo que elegir a los mejores y eso afecta a muchos jugadores. No ha ocurrido nada en particular. Si le necesito pienso que el jugador está listo”.

Courtois

“Está indispuesto. No es un contratiempo serio. Será para algunos días. Por una cuestión de privacidad no puedo decir lo que pasa, pero pienso que estará el domingo”.

Bale

“Bale está bien. No ha venido a Arabia. Estará en la convocatoria y todos los que están tienen opciones de jugar al principio, durante el encuentro o puede ser que no jueguen”.

Vinicius

“Vinicius tiene que parar cuando lo vemos cansado, cuando no puede mostrar sus cualidades o cuando esté lesionado. Darle descanso porque a lo mejor dentro de dos meses está cansado no. Si está cansado dentro de dos meses descansará. Ahora no lo veo cansado”.

Rotaciones

“Pensamos en el partido de mañana y voy a poner el mejor equipo posible considerando el cansancio de algunos futbolistas que jugaron la final de la Supercopa. El objetivo es ganar la eliminatoria”.

Situación de Hazard

“Sigue siendo jugador del Real Madrid, se está entrenando, está centrado y no hay otra cosa que pensar”.

Recuperar a Bale y Hazard

“No hay nada raro que haya pasado, sólo que hay competencia. El entrenador, que soy yo, cada partido elige a los mejores para que sea justo. No ha ocurrido nada de particular, sólo que hay muchos jugadores buenos. A veces, a pesar de ser muy bueno, no va a jugar. A Nacho, Ceballos o Marcelo le pasa lo mismo”.

Salidas en invierno

“La gestión de esta plantilla no es complicada porque el ambiente es muy serio y profesional. No he tenido problemas con nadie y no los voy a tener. Su profesionalidad es muy alta. El equipo, por carácter y personalidad, es capaz de tener un buen ambiente”.

Un consejo a Hazard

“Los dos han tenido muchos contratiempos por diferentes problemas. Bale ha vuelto ahora y Hazard hace un mes y medio que físicamente está bien. Yo no tengo que dar consejos a Eden, tiene el carácter y la experiencia para elegir lo mejor. No hay nada más que añadir. La calidad que tienen los dos nos podría ayudar más, pero sólo ha pasado la primera parte de la temporada. Ojalá la segunda parte pueda ser mejor”.

Operación de Hazard

“No hemos hablado de esto. No es un tema que haya hablado con el doctor porque me lo habría dicho. Por Hazard ese tema está olvidado”.