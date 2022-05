Ancelotti: «¿Mbappé? Respetamos todas las decisiones y sólo pensamos en la final»

Carlo Ancelotti dio el pistoletazo de salida al Media Day de la final de la Champions que se celebra en Valdebebas durante toda la jornada del martes. El entrenador madridista aprovechó la rueda de prensa previa al entrenamiento para repasar como está su equipo a cinco días de medirse al Liverpool en París.

Momentos previos

“El equipo está bien. Desde ayer hemos trabajado todos. Tenemos un pequeño problema con Marcelo, pero recuperará. Alaba está bien. Estamos centrados y la ilusión es grande. Jugamos el partido más importante del fútbol mundial. Vamos a darlo todo. Hoy es el día de Lisboa. Todos los madridistas están muy orgullosos de este club. Lo disfrutamos. Estamos tranquilos. Tenemos buen ambiente. Cuanto más nos acerquemos al partido llegará la preocupación”.

Mbappé

“Nosotros sólo pensamos en lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de los jugadores de otras plantillas. Tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro que tenemos que preparar bien la final”.

El peor momento antes de la final

“Para mí personalmente el momento más complicado son las tres o cuatro horas antes de la previa. Es un malestar un poco físico. Sudo más, me suben las pulsaciones, tengo pensamiento negativo, pero todo para cuando empieza el partido. Las horas previas si me quedo solo tengo esto. No hay medicamento que lo evite, tengo que aguantar”.

Champions o liga

“Ganar es difícil sea lo que sea. En una Champions no se puede fallar y en una liga tienes tiempo para arreglarlo si pierdes un partido. Los dos son competiciones difíciles de ganar, pero con distintas características”.

Clubes-estado

“Cada año la competencia, sobre todo en Europa, aumenta. Hay muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la Champions. Jugar una final ya es un éxito con toda la competencia que tenemos alrededor. Ojalá se pueda ganar otra final”.

Rodrygo

“En el Real Madrid puede ser titular. Él ha marcado la diferencia. No me preocupa porque no es un partido para once, es un partido para más. La alineación es el último de los problemas”.

Vestuario

“Está bien. Muchos de estos jugadores van a jugar la quinta final. Para mí en ocho años es la segunda. Yo soy el que les pido que me expliquen cómo es la final. La previa será tranquila. Este equipo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos”.

Vértigo

“No me da vértigo. Si gano la Champions sería el primero en ganar cuatro, pero sé perfectamente que en una final puede pasar de todo. No estoy obsesionado con los títulos individuales. Para mí lo más importante es el día a día. Las estadísticas serán importantes cuando acabe de entrenar. Ahora mismo no me obsesiona”.

Ocho años de la Décima

“Si tenemos que comparar la previa de 2014 a esta es diferente. Aquella previa tenía más presión por el tiempo que llevábamos sin ganarla. Era casi una obsesión. Ahora el madridismo está motivado y eso nos puede dar ventaja”.

Ventaja física

“Si tenemos que evaluar el aspecto físico jugamos contra un equipo que es de los mejores del mundo. Es un aspecto importante, pero hay otras muchas cosas que tenemos que evaluar”.

Remontadas

“Nunca me vi fuera. La más complicada para preparar fue la del Chelsea. El aspecto mental fue importante porque teníamos ventaja del partido de ida y eso lo piensas. Los otros dos tenían la misma idea de que teníamos que ganar, por lo que la preparación fue distinta”.

Cuerpo técnico y plantilla

“Hemos sido capaces de crear un buen ambiente en Valdebebas. Cuando los trabajadores vienen aquí son felices y así se puede lograr lo máximo. Ha sido una temporada en la que hay jugadores que han destacado más que otros”.

Palabras de Salah

“Puede ser una motivación. En la historia del Real Madrid también hay una final perdida en París contra el Liverpool, por lo que podemos tener la misma motivación que Salah. Le respetamos como jugador”.

Futuro entrenador

“Veo a Casemiro o Kroos. Modric no estoy seguro. También Nacho. Si le preguntas a ellos no tienen muchas ganas, sobre todo por el aspecto ambiental. Ven las dificultades de los entrenadores. No quieren entrar en la relación personal. Esto ha cambiado en el fútbol”.

Penaltis

“Vamos a preparar una lista con los que creemos que son los mejores y cuando llegue la tanda hay que preguntar si están cómodos para tirar los penaltis. Es complicado. Yo he tenido finales de Champions donde me ha costado encontrar. Alguno se escondía en el banquillo”.

Merecer ganar

“Si merecemos ganarla es por lo que hemos hecho en la final. Nadie pensaba que podíamos llegar. Hemos demostrado un gran compromiso. Ninguno nos ha ganado en el compromiso o en la motivación”.

Su carrera

“En aquel momento lo pensaba. Jugué muy mal aquel partido. El Milan ganó 8-2 y empecé perdiendo. El peor era yo y por eso me quitó Capello. Ya tenía la decisión tomada de retirarme y no me costó, porque tenía un problema en la rodilla. Fue un aprendizaje con Sacchi”.

Remontada

“Ojalá que no. Nos gustaría que el Liverpool intentase remontar. Tenemos mucho respeto por el rival. Estamos ilusionados de jugar una final contra el Liverpool. Creo que va a ser entretenida”.

Hazard

“Está bien. Se está entrenando muy bien. Puede jugar la final. Todos están ilusionados. Es algo positivo que todo el equipo esté bien”.

Decisión más difícil

“Cada decisión es bastante complicada. A veces el problema es que para tenerlos a todos motivados no se puede decir toda la verdad, tienes que encontrar la manera. Esta plantilla no me ha creado problemas en ese sentido. No he tenido ni un lío esta temporada. Ni con Bale ni con Isco, con nadie”.

El Liverpool

“Nos hemos encontrado muchas veces. En el 84 estaba lesionado y fue una tragedia deportiva perder la final en Roma. En 2005 fue otra tragedia. Después, como decía Salah la ve venganza, llegó en 2007. Una de las cosas más bonitas que he visto es ver como Anfield empuja. Pasé dos años en Liverpool al otro lado con el Everton, pudimos ganar en Anfield. Me gusta su historia. Han ganado seis Champions y mis amigos milanistas me dicen que no les deje ganar porque llegan a siete”.

Debilidades y fortalezas

“Estos entrenadores han llevado el fútbol a algo nuevo. Hablar de Klopp o Tuchel, la escuela alemana, se han centrado en la presión y la intensidad. Esto es algo nuevo que ha llegado. No pienso que soy de una generación vieja, pienso que estoy mirando los cambios que hace el fútbol. Lo más importante para mí son las características de los jugadores que tienes. Eso es lo más importante. Tú puedes jugar un fútbol teniendo en cuenta lo que tienes enfrente. No puedo ir a presionar arriba con un jugador que es gordo”.

Orgulloso de una decisión

“Hago mi trabajo. Soy el que tiene más responsabilidad. No estoy más orgulloso de algo, juntos hemos hecho un buen trabajo”.

Antes de la final

“Antes de este partido hay que meter en la cabeza de los jugadores lo que tienen que hacer en el campo. Hay que darles muchas informaciones. Hay futbolistas que es la primera vez y otros llevan cuatro, por lo que es una buena mezcla”.

Sorprendido

“Lo que más me ha sorprendido es la calidad. La continuidad de Vinicius me ha llamado la atención y la humildad de jugadores que no veía desde 2014 y en este tiempo han ganado tres Champions. Ha mantenido la humildad y la seriedad”.

Invencibles en Champions

“Hasta ahora sí. Nunca hemos bajado los brazos cuando pensaban que los íbamos a bajar. A veces pueden pensar que hubo suerte, pero el ambiente especial que hay en el Bernabéu es importante. La mala suerte es que no jugamos ni en el Bernabéu ni en Anfield. Jugamos en una ciudad fantástica sin la magia de nuestros estadios”.

La calidad de los jugadores

“No sólo se gana con calidad, también se gana con otras cosas”.

Apuestas

“No cambia mucho eso. Puede ser que ellos sean más favoritos, otros pensarán que lo somos nosotros. Va a ser una final muy igualada, no tengo dudas”.