Ancelotti: «Kroos no se ha lesionado por cansancio, sino por mala suerte»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Real Sociedad. Esta será la última prueba de los blancos antes de medirse el próximo miércoles al PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions. El italiano confirmó las baja de Toni Kroos y Fede Valverde, aunque no descarta al alemán para el duelo europeo.

Sensaciones

“Mis sensaciones son que el equipo está bien. Hemos entrenado bien y hemos disfrutado de esta semana para estar listos en este tramo importante. Veo compromiso e ilusión. Ojalá lo mostremos mañana contra un equipo que juega bien”.

Valverde y Kroos

“Valverde no está disponible para el partido de mañana y no tiene problema para el encuentro contra el PSG. Kroos tiene un problema muy pequeño y espero que pueda estar”.

Alaba

“Empezó el martes, está bien y juega mañana sin duda”.

Mbappé y Haaland

“No puedo contestar esa pregunta porque no son jugadores del Real Madrid. Me gusta hablar de los que tengo”.

Plan contra el PSG

“Lo que hemos trabajado hoy es el plan contra la Real, que creo que saldrá bien, y luego contra el PSG. Tenemos la ilusión y la motivación de que salga bien”.

Días previos

“Lo vivo bien o mal depende de lo que vea. Si veo un equipo que no se entrena bien mi humor baja o aumenta. Mi humor hoy es muy optimista, el equipo ha entrenado muy bien”.

Responsabilidad en la lesión de Kroos

“Descansó contra el Alavés. No es un problema de cansancio. A veces hay mala suerte y tenemos que convivir con las lesiones. Tenemos que pensar que tenemos pocas lesiones. Alaba paró siete días y Kroos parará cinco o seis días. En este momento de la temporada estar así significa que el aspecto físico lo hemos trabajado muy bien”.

Bale

“Me sorprende que lleve sin jugar más de dos años. Contra el Villarreal lo hizo bien, pero contra la Real Karim está disponible. No haré una alineación para el PSG, el partido de mañana es una final y meteré el mejor equipo posible”.

Un banco de pruebas

“Tengo a casi toda la plantilla disponible. Mañana nos faltarán Kroos y Valverde, pero Casemiro estará. Vamos a presionar más, pero el sistema no va a cambiar. Vamos a elegir a los jugadores disponibles y a los mejores”.

Nivel de la Liga

“No hace falta hacer los puntos de antes. Se puede ver como que han bajado los grandes o, como yo lo veo, una Liga más igualada. El campeonato español ha mejorado”.

Forzar a los jugadores

“Perfecto no lo he hecho, pero tan poco tan mal como alguno piensa. Se podía hacer mejor, pero también mucho peor. Honestamente estoy contento del trabajo que hemos hecho juntos. Hemos tenido bajas, como todos, que hemos gestionado bien. Llegamos al punto de la temporada donde queríamos estar. Estamos decepcionados por la eliminación de la Copa, que llegó en un momento muy particular. Tenemos seis puntos de ventaja y se puede recuperar un resultado mínimo en la Champions. El equipo está muy bien. Hay que destacar que llevamos cuatro partidos sin encajar gol”.

Camavinga

“Está bien. Tiene ilusión y motivación. En la posición de pivote le ha costado un poco más. Le he forzado a jugar ahí porque lo puede hacer. Como medio puede utilizar más su energía que la calidad que tiene y mañana es una opción”.