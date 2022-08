Ancelotti: «Hoy el entrenador del Real Madrid ha apostado bien»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Espanyol. Los blancos se mantienen invictos en Liga tras haber ganado en las tres primeras jornadas fuera de casa. Benzema, por partida doble, y Vinicius hicieron los goles de los blancos. El italiano reconoció que estuvo acertado con el planteamiento del partido.

Análisis

“Se complicó y empataron. Puede pasar. En la segunda parte fue difícil, pero aumentamos el ritmo del partido, metimos energía y dio los frutos. Después del minuto 60, cuando han bajado la intensidad y con nuestra energía, estuvimos muy bien”.

Camavinga

“Cuando se rompe el partido tenemos jugadores con estos recursos, que son muy potentes”.

Tchouaméni

“Puede llegar. Tenemos que acostumbrarnos a este movimiento que tiene que hacer. Es importante para mantener el equilibrio, por lo que los otros medios tienen que arreglar su llegada al área rival”.

Rotación de los medios

“Estaba planificada, sobre todo en la derecha con Lucas y Valverde. Empezamos bien, pero luego perdimos el control”.

Rodrygo

“Tenemos una plantilla muy buena. Cuando el partido se rompe, si hay energía, se puede aprovechar”.

Pleno

“Estoy muy satisfecho. No va a ser fácil ganar fuera de casa, pero la dinámica es buena. Hay que seguir”.

Hazard

«Podría ser una opción, pero no quería desequilibrar al equipo teniendo a Rodrygo. Metiendo a otro delantero podíamos tener más riesgo. Yo tengo confianza total. Tendrá tiempo para jugar. Yo no soy el entrenador de Hazard, Benzema, Camavinga o Valverde, soy el entrenador del Real Madrid».

Jugadores de fuerza

«Cada partido tiene su historia. No se puede saber. Si hoy empiezo con Rodrygo y Camavinga a lo mejor no teníamos control y si entraban Kroos y Modric en la segunda parte no tendríamos la energía. Elegir es como apostar. A veces ganas y a veces pierdes. Hoy el entrenador del Real Madrid ha apostado bien».

Asensio y Mariano

«No les protegí. Si tengo que proteger a un jugador les dejo en casa. Hice cuatro cambios».

Rüdiger y Alaba

«Por el hecho de meter más juego aéreo, que Joselu juega muy bien, metí a Rüdiger de central y Alaba de lateral».