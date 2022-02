Ancelotti salió a rueda de prensa y, lejos de poner la más mínima excusa, no dudó en reconocer que la culpa del mal planteamiento que el Real Madrid hizo en el Parque de los Príncipes ante el PSG fue suya. «Quiero ser honesto: jugamos muy mal. El planteamiento fue malo, no salió y soy responsable. Pero el resultado lo podemos cambiar luchando, sufriendo, un 1-0 no es tan malo, de hecho, fue lo mejor del miércoles, que se quedase en eso. Tenemos tres semanas para pensar en cómo arreglarlo», aseguró que italiano ante los periodistas en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a los blancos contra el Alavés en el estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti también reconoció que las sensaciones han ido variando a medida que han ido avanzando los días. «Teníamos el mismo sentir: estábamos dolidos. La imagen fue mala y eso es lo que más duele. Personalmente, el miércoles fue muy complicado, ayer estaba mejor, hoy ya con mucha confianza y mañana vamos a ganar”, explicó. Carlo tiene claro que la imagen ofrecida en el Parque de los Príncipes fue muy pobre, pero el italiano y sus jugadores ya han activado el modo remontada.

La cúpula madridista finalizó muy molesta con el planteamiento de Carlo Ancelotti. Tras lo sucedido en San Mamés en los cuartos de final de la Copa del Rey, el italiano volvió a tropezar de nuevo en los mismos errores. Los blancos se mostraron sin ideas ante un equipo que les presionó desde el primer minuto. El sentir de los jugadores fue parecido. El vestuario piensa que el encuentro se planteó mal, pero también son conscientes de que el resultado les da vida para la vuelta.

La plantilla ya se ha fustigado todo lo que tenía que hacer y sólo piensa en la vuelta contra el PSG. Antes tiene tres exámenes en Liga donde deberán recuperar sensaciones, probar nuevos conceptos para el duelo ante los franceses que se celebrará en el Parque de los Príncipes y mantener, como mínimo, la venta de cuatro puntos en la clasificación con el Sevilla.