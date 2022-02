Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas antes del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Alavés en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos no se pueden despistar en la Liga, donde el Sevilla sigue manteniendo el ritmo a los blancos. El italiano reconoció que su equipo no estuvo bien contra el PSG y su planteamiento no fue el acertado.

Sensaciones

“Jugamos contra un equipo que lo está haciendo bien en un momento particular contra nosotros. Llegamos tras una derrota que nos ha dolido. Somos conscientes del mal partido que se hizo, pero hay que centrarse en la Liga, donde tenemos una ventaja que queremos mantener”.

Pensar mal del arbitraje

“Digo sólo lo que he visto. Me parecían unas tarjetas no muy claras. Hablé con él y nada más. Me dijo que le parecían justas. Después seguimos adelante”.

Falta de goles

“Tenemos un problema y tenemos que pensar en acertar más. Vuelve el delantero principal que es Benzema. Llegó justo al partido contra el PSG, pero ahora está mejor y nos va a ayudar”.

Cambio del equipo

“Lo que ha cambiado es que desde un bloque bajo tenemos que jugar más vertical y con más movimiento arriba. No hemos cambiado la estrategia, sólo que salimos con más dificultad desde atrás”.

Futuro con Mbappé

“Sigue siendo una plantilla muy competitiva. Para el futuro estamos pensando. Cada año se intenta hacer la mejor”.

Vinicius

“Le está pasando lo mismo que al equipo, que está bajando un poco el nivel y el ritmo. Hemos tenido un mes de enero muy intenso y ahora que en las próximas tres semanas bajamos el ritmo de los partidos va a tener más efectividad”.

Dinero o proyecto

“Cada uno tiene que pensar lo que quiere. A mí me pagan mucho, soy un privilegiado. No me gusta el dinero que gano, sino lo que hago”.

Rotaciones

“Tengo la plantilla disponible y es una señal muy buena. Cuando todos están listos tengo que decidir lo onces e intentar hacer lo mejor”.

Necesidad de mejora

“Son pequeños detalles. Tienes que hacer un pase de cuatro metros al jugador de enfrente. Habitualmente lo hacemos bien. En París tuvimos una mala noche. No me preocupa tanto porque sé la calidad que tienen estos jugadores y su personalidad. Son pequeños detalles que se tienen que mejorar para volver a hacer lo que antes hacíamos muy bien”.

Críticas

“Yo creo que la crítica es justificada. El primer crítico soy yo mismo. Tengo que tomar la responsabilidad. La crítica se tiene que entender y justificar. A veces vuestras críticas son justas y está muy bien, las tonterías no”.

Malestar

“Tenemos el mismo sentimiento todos. Estamos dolidos. Yo creo que somos muy honestos. Jugamos muy mal y la imagen no fue buena. El problema menor fue el resultado, ya que podemos cambiarlo en el Bernabéu. De hecho, lo mejor del partido del miércoles fue el marcador”.

Presión arriba

“La presión arriba te puede dar más oportunidad y lo estamos trabajando. Tenemos que meter más presión. Nos ha salido muy bien un bloque bajo o medio y nos hemos olvidado un poco de presionar arriba”.

Mbappé

“Tenemos tres semanas para pensar cómo arreglar el partido de vuelta contra él”.

Últimos tres días

“El miércoles fue complicado, ayer mejor, hoy mucha confianza y mañana vamos a ganar”.

Techo de la plantilla

“Nunca hemos dicho que somos capaces de ganar la Champions, pero siempre hemos dicho que se puede competir. Hemos competido jugando muy mal contra uno de los mejores equipos de Europa”.