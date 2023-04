Ancelotti: «Estamos preocupados por Vinicius, la única manera de protegerle es con la justicia»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Almería. Los blancos, que no se juegan nada en Liga, buscarán seguir cogiendo ritmo para la final de la Copa del Rey ante Osasuna y para las semifinales de la Champions contra el Manchester City.

Almería

«Es la misma dificultad que tenemos contra todos los equipos que están luchando por algo importante. Es un partido que nos exige mucho. Nuestra última versión no fue buena en Girona y podemos mostrar una nueva versión».

Vinicius

«Tenemos esta preocupación. La única manera de preservar a estos jugadores es la justicia. Sólo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en el césped».

Lesión de Modric

«Luka tuvo una pequeña lesión contra el Girona. Está pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de Copa. Hay que evaluarlo en los próximos días».

Compromiso defensivo

«El análisis que hemos hecho con los jugadores ha salido que el compromiso defensivo no ha salido bien. Creo que lo han entendido y que actuarán diferente».

¿Cómo está?

«Yo lo veo bien. Está el ambiente motivado. Hay veces que no entiendes algunos momentos. Hay que seguir con la confianza porque veo al equipo bien. Estamos esperando estos partidos con la máxima ilusión posible. Queremos repetir lo del año pasado, que es una gran motivación».

Compromiso defensivo en Champions

«A veces es un problema de concentración. No siempre se puede estar a tope. El aspecto defensivo hay que tenerlo cuando no tienes el balón. Es bastante normal porque es un calendario muy exigente. La verdad es esta. Somos humanos y no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera.

La Liga

«Se puede pensar. Pensamos que se podría haber hecho mejor. No siempre hemos sido contundentes. Es un pequeño límite, pero no es el momento de mirar atrás porque nos queda mucho».

El futuro

«Mi futuro ya está escrito hasta 2024. Después no lo sé».

El plan

«El plan para después de la final ya está planteado. Nos quedamos a dormir en Sevilla porque no podemos llegar a las tres o cuatro de la mañana. Nos concentraremos el lunes para preparar el partido. Ya está todo planteado y el objetivo es que recuperen».

Sustituto de Modric

«Por características, el más parecido es Ceballos. Pero tenemos otros recursos en el medio, aunque lo que no se puede reemplazar es su experiencia en este tipo de partidos».

El sufrimiento de Vinicius

«Aquí hay dos temas. El que está fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad. Lo otro es lo que pasa en el campo. Los jugadores a día de hoy son mucho más templados que en el pasado. A Vinicius le dan muchas patadas, eso es evidente. A Maradona y Pelé también le pasó. La suerte que hemos tenido es que Vini tiene una estructura tan fuerte que es capaz de pararlos sin lesionarse».

Haaland

«En este momento no pensamos en las semifinales. No hay secretos. Son un equipazo muy fuerte, con jugadores muy fuertes y un entrenador fantástico. No sé ni si lo hablaremos. Nos enfrentamos el año pasado. Lo que es cierto es que estos partidos los vamos a disfrutar».