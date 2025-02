Ancelotti: «Estoy cansado del tema Vinicius, pero no me preocupa»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. Los blancos llegan a este encuentro tras el subidón que les dio el vencer al Manchester City en la ida del playoff de la Champions, pero siendo plenamente conscientes de que deben volver a la senda del triunfo en la liga, tras perder contra el Espanyol y empatar en el derbi frente al Atlético, si quieren seguir siendo líderes.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra Osasuna: «Lo afrontamos muy bien y motivados. Será un encuentro difícil, pero salimos bien del último partido. Hay que confirmarlo. Lo bueno que hicimos contra el City tenemos que repetirlo.

En la segunda pregunta ya comenzó a ser cuestionado por Vinicius. «Estoy cansado de este tema, pero no preocupa. Lo veo feliz y nosotros feliz con él. No hay nada más que añadir. Es un tema fuera de aquí, aquí no se habla de eso. Se ve al de siempre. Lo hizo muy bien en Mánchester y creo que seguirá haciéndolo bien, porque empieza a estar bien físicamente. Está motivado, sobre todo por lo que hizo en Champions, donde aguantó la presión y marcó la diferencia», aseguró.

«Esta pregunta se le tiene que hacer a Vinicius. Es un jugador feliz y con ganas de hacerlo bien. No me consta que el club esté molesto por la gestión de este tema», añadió. «No debe sorprender que un país invierta en el futuro. Su objetivo es estar listos para el Mundial de 2034. ¿Qué si iría? Pues si quiero seguir trabajando tras el Real Madrid puede ser».

Sobre la actitud de los jugadores, fue claro: «Todos hemos entendido lo importante que es el sacrificio de este equipo. Necesitamos continuidad y ojalá mañana, donde será un test muy importante».

Ancelotti también habló de Bellingham: «Es muy joven. Será uno de los líderes en el futuro. Tiene carácter, personalidad y será una pieza muy importante dentro de la plantilla en los próximos años».

Por otro lado, habló de los audios del VAR, que los escucharán el lunes: «No quiero ir, pero por fin vamos. El club tiene buenos oyentes». Sobre Asencio, dijo lo siguiente: «Titular indiscutible no hay. Está teniendo mucho carácter. Lo está haciendo bien y competirá con los otros».

«Están mejorando. Seguirán trabajo individual hasta el lunes. Estarán disponibles contra el Manchester City, incluido Lucas Vázquez», aseguró sobre los jugadores lesionados.

«Va a seguir Valverde en esta posición mientras Lucas no vuelva. Le gusta jugar en esa posición y mañana seguirá siendo importante», comentó sobre el lateral derecho.

«Es un equipo que entiende muy bien el momento en el que tenemos que apretar. Si mañana no entiende que es el momento de apretar, porque hay una Liga competida, nos equivocamos», comentó sobre el momento del equipo.

Para finalizar, habló de lo que le cuesta al Real Madrid dos Ligas seguidas: «Yo pienso que es porque la rivalidad en esta competición es muy alta. Hay dos rivales muy potentes y no es sencillo».