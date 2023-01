Ancelotti defiende a Vinicius: «Todo el mundo le aprieta… hasta el árbitro»

Carlo Ancelotti se mostró satisfecho después de la victoria del Real Madrid contra el Athletic en San Mamés. El entrenador italiano aseguró tras el partido que el equipo ha defendido «bien». Además destacó el partido de Ceballos, que «jugó con mucha personalidad», y de Camavinga que estuvo «espectacular». También defendió a Vinicius.

Defensa

«El equipo ha vuelto a defender bien. Ha estado compacto y sólido con un bloque bien hecho. Tras adelantarnos necesitábamos defender y lo hemos hecho bien. No hemos regalado y al final hemos ganado».

Ceballos titular

«Ceballos ha jugado muy bien, con mucha personalidad con balón y bien posicionado sin él. Aquí no hay titulares, hay intocables y él es uno de ellos. Es verdad que no ha jugado mucho. Ojalá podamos recuperar a los lesionados».

Nivel de Benzema

«Ha vuelto con su calidad. Nos aporta mucho en el ataque. Estamos muy contentos y satisfechos. Quiero destacar el partido de Camavinga que ha sido espectacular».

Suplencia de Kroos y Modric

«No era arriesgado. Estamos en un momento en el que es importante tener a más jugadores motivados. Es un momento que exige mucho. Ceballos y Asensio por lo que hicieron en Villarreal merecían jugar. A Kroos un poco de descanso le venía bien. Modric podía jugar, pero he decidido elegir esto y ha salido bien».

Cambio en el equipo

«El análisis que hemos hecho cuando los partidos no salían bien ha sido correcto. No se defendía bien. Hoy hemos sufrido, pero es que hay que sufrir. El Athletic mete una intensidad muy alta. El equipo ha tenido un compromiso colectivo que no había tenido en los últimos partidos».

Vinicius

«Vinicius es un gran jugador y una persona muy sensible. Es verdad que todo el mundo le aprieta: le dan patadas, la afición rival también y a veces el árbitro. Como siempre hoy le han dado muchas patadas. Hay que tener en cuenta que es muy joven y todo el mundo le está apretando sin sentido. Va a mejorar, es verdad que hay veces que se desconcentra. Yo le quiero mucho y queremos que sea más respetado por todos. Hoy le he dicho ‘habla conmigo, habla conmigo’. Le dije que estuviera tranquilo que iba bien».

Nacho

«Puede jugar lateral derecho, central o lateral izquierdo y siempre cumple. Es un profesional ejemplar y un jugador que todos los entrenadores quieren tener en su equipo. Me deja más satisfecho que los que han jugado mucho estén aportando mucho. Nos da más confianza para el futuro porque aquí no se para».

San Mamés

«Aquí es muy complicado. El año pasado salió bien, pero en la Copa nos han eliminado. El ambiente es espectacular aquí»

Plan B

«No sé cual es el Plan A ni el Plan B. Nuestro plan es ganar los partidos cada tres días».