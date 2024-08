Ancelotti deja claro que no van a fichar a ningún central: «Tenemos recursos para reemplazar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación dos días antes de enfrentarse al Valladolid en la segunda jornada de Liga, que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas debutarán en casa y, precisamente, por este motivo han hecho la previa dos días antes, ya que el sábado se ejercitarán en el coliseo madridista. Tras empatar contra el Mallorca en el debut, el Real Madrid está obligado a vencer y convencer.

«Siempre es importante jugar en casa y mostrar una buena imagen. Hay que ganar el partido», comenzó el italiano. Además, habló de cómo está Bellingham tras sufrir un golpe en el entrenamiento: «Ha tenido un golpe y se está evaluando»,

«El partido del domingo se está preparando bien. Hemos mejorado lo que no salió bien contra el Mallorca. Lo hemos entendido muy bien y creo que contra el Valladolid saldrá bien», explicó. «Ha sido un partido bastante claro. Hay que buscar equilibrio. Cuando el problema está claro, también hay una clara solución», añadió sobre el encuentro contra el Mallorca.

«He hablado con él y le pregunté si había pasado lago. Me dijo que era fake y que no había ningún problema. Ha sido de los mejores. Todos sabemos de su calidad. Lo ha hecho muy bien contra la Atalanta y frente al Mallorca. No ha hecho nada. Está muy contento y feliz. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo», explicó sobre Rodrygo.

Ancelotti dejó claro que no van a fichar ningún central: «Tenemos recursos para reemplazar. Tenemos a los jóvenes y a Tchouaméni. Esperamos a Alaba con toda la calma del mundo».

Sobre jugar a las 17:00 horas en agosto, el italiano fue claro: «Jugamos cuando nos dicen jugar. Hay que respetar la salud de los jugadores, pero nada más».

«Es algo normal los últimos años. No de ahora. Tenemos ahí a Vinicius. Hemos ganado dos Champions jugando de esa forma, no es plan de cambiar», explicó sobre la acumulación de futbolista en el costado izquierdo.

Ancelotti también habló de Mario Martín, cuyo fichaje por el Valladolid ya es oficial: «Camavinga volverá a final de septiembre y no podemos bloquear su crecimiento por un mes. Creemos que era bueno que jugara un año y volverá más fuerte y más listo».

También habló del estreno de Kylian en Chamartín: «Será un día muy bonito para Mbappé jugar por primera vez en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid y la afición va a disfrutar. Hará un gran encuentro»

«Está muy bien, pero como los otros. Se está adaptando muy bien. Tendrá los minutos teniendo en cuenta la competencia», aseguró sobre Endrick. «No es nada especial, sólo probar el campo. Quiero que los jugadores lo prueben para ver como se encuentran. No hay nada de superstición u otras cosas», finalizó sobre la decisión de entrenar en el Bernabéu en la previa del encuentro.