Ancelotti: «Bellingham está al cien por cien y mañana va a jugar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Valencia y Real Madrid en el Mestalla. Un partido que estará marcado por el regreso de Vinicius al feudo valencianista tras los ataques racistas que tuvo que soportar la temporada pasada. Bellingham, recuperado, estará en la convocatoria.

«Cuando nos acercamos a final de la temporada, más importante son los partidos. En Mestalla siempre cuesta sumar porque es un campo difícil ante un rival que lo está haciendo bien. Necesitamos nuestra mejor versión. Nos hemos entrenado bien, vuelven Carvajal, Joselu, Bellingham y Camavinga. Tenemos la convicción de hacer un buen partido», comenzó el italiano. «Está al cien por cien. No se ha entrenado mucho con el equipo, pero está muy bien. Está a tope y mañana va a jugar», añadió.

Sobre si se ha planteado no convocar a Vinicius, fue claro: «En ningún momento, porque la idea mañana es jugar un partido de fútbol. Queremos ofrecer un gran espectáculo sin olvidar lo que pasó el año pasado. Cuando hay actos racistas hay que condenarlos. El Valencia lo hizo muy bien el año pasado identificando a los que cometieron un delito. También han sufrido una tragedia y es complicado olvidar esto. Estamos con las familias afectadas y tenemos que jugar el mejor partido posible».

El italiano dejó claro que «Vinicius no tiene que hacer nada especial». «Le gusta jugar al fútbol y lo quiere hacer en una condición óptima para disfrutar de sus cualidades». «Yo creo que en las últimas temporadas ha progresado mucho. A la calidad que tenía ha sido capaz de meter consistencia. No tiene techo por su humildad. Puede seguir. Le gusta mucho jugar al fútbol y puede seguir progresando», añadió.

Sobre el rendimiento del equipo, explicó que han «hecho cosas importantes». «Nunca han bajado los brazos. Ahora llega el momento más importante. Tenemos confianza y vemos cerca el regreso de Militao y Courtois. Si seguimos así puede ser una temporada muy buena». «Después del partido del Mallorca podrían estar disponibles para jugar el brasileño y el belga», comentó.

«Mañana es uno de los partidos más importantes. Sumar puntos en este momento de la temporada es clave. Todos quieren sumar. Nos acercamos a final de temporada y cada partido es capital», comentó sobre los tres puntos que se juegan en Valencia.

Sobre la continuidad de Lucas Vázquez fue claro: «No hemos hablado de esto, pero la realidad es que está haciendo una temporada sobresaliente». «Tenemos dos laterales de mucha confianza. Uno es Fran García y luego volvió Mendy, que es un lateral de confianza, con experiencia», añadió. «En el vestuario es un tema que no hemos hablado. Es libertad de expresión», explicó sobre los vídeos de Real Madrid TV.

Sobre la posibilidad de que jueguen Camavinga y Tchouaméni juntos, no fue claro: «Opciones hay. La verdad es que hacer una alineación mañana un poco rompecabezas. Muchos jugadores merecen jugar. La suerte es que no ha pasado muchas veces, ya que hemos tenido muchas bajas. Hacer la alineación no va a ser sencillo».

Ancelotti también habló de Arda Güler y su paciencia: «Depende de las circunstancias. Hay que ser pacientes con él. Entiendo que dentro de su progresión hay que meter minutos, pero esto a veces no corresponde con la exigencia del equipo y de los partidos. Tengo mucha confianza con él porque tiene mucho talento. Me gustaría que la afición le pueda ver, pero tiempo llegará», comentó.

«Yo creo que sí porque el Valencia ha actuado de manera contundente, como todos los que amamos esta sociedad. Hay que actuar así cuando alguien comete un delito», comentó sobre los avances del fútbol español respecto al racismo.