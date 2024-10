Ancelotti aprovechará su fin de semana sin fútbol

El lógico aplazamiento del partido del Real Madrid ante el Valencia, a causa de la tragedia de la DANA en la provincia valenciana, ha trastocado el calendario del equipo de Carlo Ancelotti, que este viernes tendría que haber realizado el último entrenamiento antes del partido ante el Valencia. El fútbol queda ya en segundo plano y de ahí que se haya aplazado el encuentro de Liga que se iba a disputar este sábado en Mestalla.

Sin jugar en Valencia, el Real Madrid aprovechará estos días sin jugar como una mini-pretemporada. No habrá partido, eso supondrá una bola de oxígeno para muchísimos jugadores que estaban cargado de bastantes minutos, pero sí habrá entrenamientos. El equipo que dirige Carlo Ancelotti está llamado a entrenar todos los días hasta el domingo.

Es decir, no habrá días libres y la carga de entrenamientos seguirá. El calendario se libera un poco ahora al aplazarse este partido (para cargarse después, cuando se juegue el Valencia-Real Madrid), pero eso no quiere decir que en Valdebebas no se trabaje. Todo lo contrario. Entrenamientos hasta el domingo, con la vista puesta en el importante encuentro del martes ante el Milan de Champions en el Bernabéu.

Así, el día a día ahora del Real Madrid pasa por entrenamientos, al estar sin encuentros, y el objetivo del cuerpo técnico y el club en general se centra en recuperar a aquellos jugadores que están tocados y estaban en duda para el partido que ya no se jugará en Mestalla. Es el caso, por ejemplo, de Rüdiger. El central alemán acabó tocado en el Clásico y arrastra molestias físicas. Se espera, que una vez sin jugar este sábado, esté plenamente preparado para el encuentro de Copa de Europa.

Estos días sin la carga de encuentros también serán clave para recuperar a Rodrygo, lesionado en el encuentro ante el Borussia Dortmund. Igual ocurre con Courtois, aunque Thibaut todavía tendrá que esperar. Que no haya encuentro este fin de semana no es tan malo para el Real Madrid, ya que sirve para recuperar efectivos y para que sus futbolistas no tengan una carga tan grande de minutos.

Por su parte, y al no haber finalmente encuentro de Liga este fin de semana, en el Real Madrid se dedicará especial atención al trabajo táctico, algo que no pueden hacer a menudo y que ahora sí da tiempo para hacerlo.

Cabe recordar que este aplazamiento le llega al Real Madrid tras una semana de descanso, sin encuentro entre semana porque esta fecha estaba reservada a la primera ronda de Copa del Rey, fase que el equipo de Ancelotti no juega. Así, entre su último encuentro (el Clásico) y el siguiente (el del Milan en Champions) pasarán 10 días.

Las posibles fechas del Valencia-Real Madrid aplazado

El Real Madrid no tendrá suspiro estos próximos meses. Técnicamente hasta 2025 no hay un solo hueco para colocar el partido de la duodécima jornada del campeonato. Entre Champions, Copa del Rey, Liga, el calendario no juega a favor de los madridistas.

Todo dependerá del desempeño de ambos clubes. Si por ejemplo el Valencia sufriese una eliminación en la primera ronda de Copa del Rey (que jugará la próxima semana), ambos podrían verse en la primera semana de diciembre al no tener partidos entre semana un Real Madrid de Ancelotti que en esa fecha no habrá entrado en competición en el torneo del KO. De no ser así, tendríamos que irnos a un 2025 que tampoco es sencillo de encajar.

Por ahora, varias fechas están encima de la mesa. El 11 y el 13 o el 18 y el 20 de febrero de 2025 pueden ser consideradas como opciones. Eso sí, a una sola condición. Con el nuevo formato de la Champions League, aquellos días serían para disputar el nuevo sistema de play-offs que impone la competición. Por ahora, los de Chamartín están en estos puestos viéndose obligados a jugar los dieciseisavos, por lo cual esos días quedarían invalidados.