Ancelotti: «¿Amarillas a Vinicius? El mediocentro más feo de la Liga no ha visto 10 tarjetas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Almería en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos vencieron por 4-2 gracias a tres goles de Benzema y otra diana de Rodrygo, que hizo un partidazo.

Golpe de Vinicius

«Vinicius ha tenido un golpe en la rodilla. Le molestaba un poco, pero no es nada. Va a tener tiempo para recuperar. Estará listo para la final de Copa».

Protestas de Vinicius

«Protestando no gana nada, pero es sorprendente que haya visto 10 amarillas. El mediocentro más feo de la Liga no ha visto 10 amarillas. La realidad es que Vinicius protesta porque siempre le hacen faltas repetidas. Le sacan tarjeta cuando protesta. 10 tarjetas son muchas para las que tienen sus rivales».

Problemas defensivos

«Ha sido relajación. Me enfadé porque no tiene que pasar en este momento de la temporada. Es un toque de atención para nosotros. No se puede bajar el nivel cuando vas ganando 3-0».

Partido de Tchouaméni

«Tchouaméni es un jugador importante en esta posición. Con el balón tiene que mejorar porque es muy joven. Ha hecho un gran partido, pero le he dicho que no se mueva tanto porque se despista a veces».

El partido de Benzema

«Está bien. Lo ha mostrado en el campo. Con la calidad de Karim y Vinicius jugamos muy bien. Hemos estado acertados».

Seis goles encajados

«No me preocupa porque sé lo que pueden hacer, pero no entiendo que hayams encajado seis goles en dos partidos. Nos hemos relajado. Hemos intentado focalizar el partido en el aspecto defensivo porque ofensivamente estamos muy acertados. Es un toque de atención bueno, porque en un pequeño bajón encajamos dos goles. No va a pasar en los próximos partidos».

Camavinga

«A pesar de la ausencia de Modric, puede jugar en el centro del campo o de lateral. Hay que ver qué pasa con Luka esta semana. En la posición como interior le puede ayudar en la ruptura, aunque a veces no tiene tiempo para llegar a esa posición».

Minutos de Benzema y Vinicius

«Todos los jugadores están listos para jugar y para no jugar también. He dado descanso a Valverde y Carvajal. También tengo idea de dar descanso el martes a los futbolistas que lo necesiten. La final de Copa está muy lejos todavía».

Tridente de ataque

«Es muy complicado ver la diferencia entre la BBC y estos. Se parecen en la efectividad. El trío de 2014 era muy peligroso, como este».

Amarillas a Vinicius

«La protesta es tarjeta amarilla, pero el árbitro es un juez cuya protesta tiene que tener efecto. Tiene que estar muy centrado en el partido. Lo que no puede pasar es que un árbitro no pite porque Vinicius ha protestado».

Opciones de Liga

«En el fútbol todo puede pasar. Tenemos que centrarnos en nosotros. Quedan seis partidos y hay que centrarse en los seis».

Libertad para el regate

«El fútbol en los últimos tiempos ha sido muy ligado a la posesión. El jugador pide tocar rápido, pero no hay una regla de jugar a uno o dos toques. Hay posiciones, como los extremos, que no tienen que jugar así. Al igual que los medios».