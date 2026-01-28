Álvaro Carreras regresa a Lisboa «sin rencores»

Álvaro Carreras regresa a Da Luz, a la que fue su casa hasta el pasado verano, cuando el Real Madrid apostó sin fisuras por su fichaje, por su retorno. El que fuera canterano madridista regresó a Valdebebas por expreso deseo de la entidad madridista, que no faltó a la palabra dada a pesar de las muchas dificultades que se encontró a la hora de acometer un fichaje que en un primer momento parecía sencillo y que se terminó complicando más de lo deseado. Eso sí, el gallego vuelve «sin rencores».

Carreras deslumbró el pasado año jugando en el Benfica. Sobresalió durante toda la temporada, destacando por encima de todo sus marcajes a Lamine Yamal en los duelos que midieron a los lusos con el Barcelona. Esto llevó a la dirección deportiva del Real Madrid a tener claro que el ferrolano era el elegido para reforzar el lateral izquierdo de la plantilla dirigida por aquel entonces por Xabi Alonso.

El Real Madrid se remangó y comenzó unas negociaciones con el Benfica que siempre tuvieron claro que iban a ser duras, puesto que los portugueses no son amigos de hacer regalos, pero al mismo tiempo amables, ya que la relación, en principio, era buena. El fichaje se encaminó con rapidez y el acuerdo parecía cerrado en el tiempo estimado, ya que el objetivo era que Carreras jugara el Mundial de Clubes de blanco y no de rojo, pero cuando todo estaba preparado para anunciarse, los lusos rompieron el acuerdo.

La palabra rota del Benfica

Real Madrid y Benfica habían acordado unas cantidades que saltaron por los aires cuando los portugueses se remitieron a la cláusula y cambiaron la forma de pago, que ya no era a plazos. Esto dilató una operación que se debía haber cerrado antes del Mundial de Clubes, pero que finalmente se concretó después de que los blancos terminaran su participación en el torneo que se celebró en Estados Unidos. Carreras jugó dicha competición como jugador del conjunto luso.

En el Real Madrid sentaron muy mal las formas de un Benfica presidido por Rui Costa. Consideraron que no fueron fieles a su palabra, pero también tuvieron siempre claro que no iban a dejar tirado al canterano madridista. Por ello, a pesar de no poder contar con él durante el Mundial de Clubes, en cuanto finalizó se volvieron a sentar con los lusos para llegar de nuevo a un acuerdo y cerrar la operación.

Durante esas semanas, Álvaro Carreras estuvo expectante en Ferrol, donde pasó la mayoría de sus vacaciones. Rodeado de los suyos esperó el gran momento, que no era otro que cerrar su fichaje por el Real Madrid. Los que vivieron aquellos días a su lado reconocen que «lo pasó mal», aunque también dejan claro que no hay rencores. El madridista vuelve a Da Luz agradecido al Benfica por ser el primer club que realmente apostó por él, ya que sin ellos sería imposible haber regresado al conjunto blanco.