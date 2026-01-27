Álvaro Carreras: «No sé si nos matan, pero hay que meter presión»

Álvaro Carreras atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Benfica y Real Madrid en la séptima jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos necestian ganar en Da Luz, donde no juegan desde que ganaron la Décima al Atlético de Madrid en 2014, para asegurar su presencia en los octavos de final de la máxima competición continental.

«Sabemos que será muy importante para ambos, porque necesitamos la victoria. El ambiente será espectacular. Pero necesitamos jugar nuestro fútbol, como en los últimos partidos. Y sacaremos los tres puntos seguro», comenzó el jugador del Real Madrid.

Sobre lo que ha aportado Arbeloa, fue claro: «Viene con una idea clara: ser nosotros mismos. Que disfrutemos con el balón, estemos unidos en las malas y corramos juntos. Y que luego, aparecerán los espacios y la profundidad».

Sobre si hubo un cambio de actitud de los jugadores, comentó lo siguiente: «Sabíamos que contra el Villarreal sería difícil y debíamos apretar desde el primer momento. Tras el descanso, salimos metido, concentrados y llegó el gol. Todos estamos metido, queremos lo mejor para el club y vamos a por todos los títulos restantes».

Habló de sobre su pasado en el Benfica: «Hablé con muchos. Tengo muy buena relación con muchos, incluso podría decir que amigos, en el Benfica. Como Manu… Prestianni… pero hablaremos mejor después del partido, que dentro del campo».

A la hora de dar un consejo al Benfica, explicó lo siguiente: «Les deseo lo mejor. No me fui hace mucho, pero sigo teniendo una relación muy estrecha con jugadores y directivas. Que sigan peleando. Es un club muy exigente, el mejor de Portugal. Y seguro que les irá bien».

También habló del peso que está teniendo en el equipo: «Al final, llegas a un sitio nuevo con la felicidad y la ilusión de un joven que cumple su sueño de jugar en el mejor club del mundo. Lo que puedo decir es que con confianza y estos jugadores al lado, es muy fácil jugar. Convivir con ellos es un sueño. Aprendes, te enseñan mucho. Yo confiaba en que todo iba a ir bien y que tenía el nivel de jugar en el Real Madrid… sí, confiaba».

Además, dejó claro que no le incomoda la presión: «A mí me gusta la presión, me encuentro bien. No sé si se mata… pero hay que tener presión, porque si no, este no sería el club que es».

«El fútbol es partido a partido. Podemos llegar en un momento muy bueno, pero si mañana sucediese algo malo, ya sería la peor etapa del Madrid otra vez. Debemos salir, ganar y pensar en la Liga, que tenemos un partido muy duro el fin de semana», finalizó.