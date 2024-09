Álvaro Benito se engancha en directo con Iturralde González por las tarjetas amarillas al Real Madrid

Álvaro Benito dio una lección a Iturralde González cuando el ex árbitro quiso justificar el derroche de tarjetas amarillas a jugadores del Real Madrid por protestar. El prestigioso comentarista futbolístico, ex jugador del equipo blanco, se enzarzó con Iturralde cuando en el encuentro del pasado martes ante el Alavés, Fede Valverde vio una cartulina amarilla por protestar.

«Venimos de hace tres días que han amonestado a Mbappé por lo mismo, el Comité está insistiendo que no dejen pasar un gesto de estos…», argumentó Iturralde González, defendiendo a los árbitros con su habitual corporativismo. Fue en ese momento cuando Álvaro Benito le dio una lección de fútbol al polémico ex árbitro.

«¡Si no se lo ha hecho ni a él!», le recordó Álvaro a Iturralde en referencia a que el gesto por el que Fede Valverde vio la amarilla. Y ya el comentarista añadió algo que fue muy aplaudido: «Luego lo que no puede ser es que las patadas de roja no se preocupan tanto por las patadas de roja, lo que les afecta a ellos directamente no pasan ni una».

Así, Álvaro Benito dio en la clave del estado actual del arbitraje y su Comité liderado por Medina Cantalejo, preocupado más por sus colegiados que por los futbolistas. «Eso sí, se reúnen cada viernes para hablar lo que les afecta a ellos, pero luego de las patadas y de las manos ya no nos preocupamos tanto, que llevamos cinco años haciendo el ridículo con las manos», añadió Álvaro Benito.

«Valverde ni siquiera se ha dirigido a él, se ha lamentado, como si no se pudiera lamentar en el campo», recordó el analista deportivo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, mientras que Iturralde González tuvo que recordar una escena de Ancelotti con Rodrygo ¡de hace casi dos años».

«¿Qué le pasó a Rodrygo en Villarreal? Que se llevó un rapapolvo de Ancelotti en público. Por qué se lo llevó. Pues mira el partido, el entrenador no puede tragar, pero el árbitro sí. Y el árbitro no traga», contestó Iturralde González, descolocando a Álvaro Benito, que lógicamente no se acordaba de una escena que ocurrió en enero de 2023 (cuando tuvieron una conversación en el banquillo) y que es a la que se aferraba Iturralde para defender su corporativismo arbitral.

El Real Madrid no quiere guerras con los árbitros

La discusión entre Álvaro Benito e Iturralde González se produjo por la nueva moda de los árbitros de sacar tarjetas amarillas a la mínima protesta a jugadores del Real Madrid. Desde el club, que no comparten esta forma de llenar a sus futbolistas de cartulinas amarillas, sí que han transmitido a sus jugadores que tienen que dejar de protestar.

La orden del Comité Técnico de Árbitros está clara. «No se debe permitir gesto alguno que llegue al aficionado como una crítica hacia lo pitado». Es decir, que no van a permitir ningún tipo de protesta y con el Real Madrid, visto lo visto hasta la fecha, están siendo especialmente severos. Cualquier gesto de los blancos es castigado con una amarilla. Y esto tiene pinta de que va a seguir siendo así en los próximos partidos.

Ancelotti tiene claro que debe hacer entender a sus jugadores que no tienen que hacer ningún tipo de gesto ante los árbitros que les den pie a sacarles una amarilla. Tienen que ser más inteligentes para que no se repita lo sucedido ante Espanyol el pasado sábado y Alavés este martes en el estadio Santiago Bernabéu, donde los madridistas vieron hasta seis amarillas por protestar decisiones de unos colegiados que se sienten cómodos amonestando a los madridistas.