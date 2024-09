Alphonso Davies rompe su silencio y se pronuncia sobre su futuro con el Real Madrid en el horizonte

Alphonso Davies ha roto su silencio en el Bayern de Múnich y se ha pronunciado sobre su futuro en las últimas horas con el Real Madrid en el horizonte como posible destino. El defensor canadiense es uno de los objetivos del club blanco para su lateral izquierdo.

«Mi atención se centra plenamente en este equipo. Ahora juego aquí en el Bayern de Múnich y en eso me estoy concentrando. Quiero ganar todos los partidos. Por eso no estoy pensando en eso en este momento. No importa si me quedo o dejo el club, siempre llevaré a este club en mi corazón», afirmó Davies en la prensa alemana.

Davies, que termina su contrato con el Bayern de Múnich el 30 de junio de 2025, ha comenzado la temporada con Kompany siendo titular y teniendo una gran importancia en el equipo bávaro. El defensa canadiense acumula dos titularidades consecutivas con el equipo y cuatro en los últimos cinco encuentros.

El defensa canadiense es capital para un Bayern de Múnich que vuelve a ser favorito para ganar la Bundesliga y uno de los grandes candidatos para levantar la Champions, que este año disputa su final en el Allianz Arena de Múnich. Ya la temporada pasada, el cuadro alemán estuvo muy cerca de eliminar al Real Madrid en la semifinal de la Copa de Europa, precisamente con gol de Davies en el coliseo blanco.

En OKDIARIO ya se informó sobre que si Davies quería jugar en el Real Madrid en un futuro, debía mantenerse firme en su postura de no renovar con el Bayern de Múnich. No va a ser sencillo esto, puesto que las presiones serán tremendas, pero hasta el momento siempre ha conseguido rechazar todas las propuestas de ampliar su contrato que le han puesto encima de la mesa a lo largo de este año los directivos de la entidad bávara. Y por el momento sigue siendo así.

De esta manera, Davies finalizaría su contrato con el Bayern el 30 de junio de 2025 y, en ese momento, sería libre para negociar por el club que lo desee, donde llegaría como agente libre y cobrando una importante prima de fichaje. Es decir, repetiría los pasos que ha dado Mbappé en el PSG y que han terminado con el francés en el conjunto blanco. Si el canadiense quiere, la historia se repetiría dentro de un verano.

Por lo tanto, el Real Madrid ahora sólo espera a que Davies se mantenga firme en su idea de no renovar con el Bayern para terminar recalando libre, que no gratis, ya que cobraría una suculenta prima de fichaje, el próximo verano en el estadio Santiago Bernabéu. Este escenario es el ideal para los madridistas.

El Real Madrid renueva a Mendy

Mientras tanto, el Real Madrid ha decidido renovar a Mendy hasta el año 2028. Lo confirmó el propio Carlo Ancelotti en la última rueda de prensa. Y es que para el italiano, el defensa francés es indiscutible en el equipo. Una pieza fundamental para su esquema.

«Lo está haciendo muy bien. Ha renovado el contrato. No es que tenga dificultad con el balón, es que yo no se lo pido. No le pedimos mucho a nivel ofensivo. Es mejor que se quede ahí porque a veces tiene que hacer otro trabajo», comentó sobre Mendy.

La situación de Mendy cambió radicalmente en los últimos meses. El Real Madrid ha pasado de no querer ni escuchar hablar de la posibilidad de renovar al francés a estar muy cerca de llegar a un acuerdo con un futbolista que siempre ha querido seguir en la entidad madridista, pero también exigía una mejora de contrato que ahora sí ha llegado.