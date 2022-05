José Luis Martínez-Almeida cierra su círculo como talismán del Real Madrid con la consecución de la decimocuarta Champions League de los blancos. El alcalde de la capital, consumado aficionado del Atlético de Madrid, presenció en directo en el palco la final de la máxima competición continental en el estadio de Saint-Denis, donde los blancos se llevaron la victoria ante el Liverpool. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también colabora con su condición de talismán, pues también estuvo en el lugar en el que el Madrid conquistó la Decimocuarta.

«El sábado gana el Madrid 3-1. Estoy seguro. No tengo dudas de que marcará Benzema, aunque mi debilidad es Modric. No me voy a poner la camiseta, porque sería hipócrita, pero es un orgullo para la ciudad tener al Real Madrid. Estoy tan seguro que hemos preparado ya el dispositivo para la celebración, con policía municipal, SAMUR, cortes de tráfico…», afirmó Almeida en el acto de presentación del campus de verano de la Vicente Del Bosque Football Academy, días antes de una final que vio en directo y en la que el Madrid se impuso por 1-0 con un solitario gol de Vinicius Junior, héroe junto a un milagroso Thibaut Courtois.

Ayuso llegó a París con tiempo para lucir su madridismo y posó con una bufanda del Real Madrid, que compartió a través de las redes sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocida madridista, comparte la vitola de talismán con Almeida, en su caso con honra.

El Real Madrid se proclamó campeón de la Champions League 2021-22 merced a su victoria por 0-1 ante el Liverpool en Saint-Denis. El conjunto blanco ganó con un solitario gol de Vinicius Junior en la segunda mitad y sigue sumando títulos a un palmarés de leyenda que le confirma como el indiscutible rey de Europa.