El gol anulado a Karim Benzema en la primera parte de la final de la Champions League está trayendo cola. El Real Madrid pudo adelantarse en la final de la Champions League, pero el tanto fue anulado por el árbitro Clement Turpin a instancias primero de sus asistentes de campo y a continuación del VAR. La polémica está servida, ya que Fabinho es el último que toca el balón antes del golpeo a puerta de Benzema, y multitud de ex jugadores, entrenadores y deportistas se han pronunciado al respecto.

Las reacciones llegan en cadena, pero algunas de las más notorias son las de Arsene Wenger, Rudy Gullit, John Terry, Edinson Tavares o Joel Embiid, entre muchos otros. «El gol de Benzema es correcto. La decisión del árbitro fue incorrecta», dijo el ex técnico del Arsenal. Terry, leyenda del Chelsea y del fútbol inglés fue más allá: «¿Cómo que eso no es gol? Me alegro de que Peter Walton nos lo haya aclarado (risas). La regla claramente no tiene sentido porque ¿cuándo un jugador del Liverpool jugaría intencionalmente el balón con Benzema? ¿El hecho de que venga de un jugador del Liverpool seguramente significa que es gol».

How is that not a goal?

I’m glad Peter Walton cleared it up for us 🤣

The rule clearly doesn’t make sense because when would a Liverpool player ever intentionally play Benzema the ball ? 🤷🏻‍♂️

The fact it’s come off a Liverpool player surely means it’s a Goal?

— John Terry (@JohnTerry26) May 28, 2022