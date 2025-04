Alkorta rememora una pelea en el Real Madrid similar a la del Valladolid: «¡Te voy a arrancar la cabeza!»

El pasado fin de semana, el Real Valladolid vivió momentos de máxima tensión durante su partido contra el Getafe, que terminó con una dura derrota por 0-4 en su propia casa. El incidente más destacado no ocurrió en el terreno de juego, sino en el banquillo, donde los jugadores Luis Pérez y Juanmi Latasa, canterano del Real Madrid, protagonizaron un altercado que ha generado la polémica. Rafael Alkorta, ex jugador blanco e internacional español, aprovechó la ocasión para recordar un enganchón en el vestuario madridista: «Me estaba afeitando con el espejo y veo pasar a un compañero con tranquilidad, con una pachorra…».

Alkorta vistió los colores del Real Madrid entre 1993 y 1997. Con la elástica merengue, el central se alzó con dos Ligas y dos Supercopas de España, los cuatro únicos trofeos presentes en su vitrina . Y el zaguero tiene historias para contar. Unas buenas… Y otras no tanto. Junto a Álvaro Benito, el ex defensa blanco relató el día en el que una pelea explotó en la Ciudad Deportiva.

El día posterior a un partido, los titulares suenan entrenar menos que los jugadores que no jugaron o que tuvieron pocos minutos. «Esos entrenamientos son peligrosos», relata Álvaro Benito. Pues, Alkorta que estuvo presente en el once, pudo irse antes del entreno, aunque vivió en primera persona la pelea entre los futbolistas, aunque ningún nombre fue desvelado, y todo quedó en un susto.

«Los que habíamos jugado como titulares entramos antes y yo me estaba afeitando. ¿Te acuerdas Álvaro (Benito) en el antiguo vestuario? Me estaba afeitando con el espejo y veo pasar a un compañero con tranquilidad, con una pachorra… Al minuto aparece otro agarrado por dos gritando ‘¡te mato, te voy a arrancar la cabeza!’ Y yo, afeitándome sin dar crédito. Mirándoles por el espejo y diciendo: ‘No puede ser esto’. Llegó uno por detrás, con dos que lo engancharon, y lo pararon. Pero entró gritando: ‘¿Dónde está, dónde está?’», explicó. No obstante, Alkorta confirma que no quedó en nada. «Esto se ha quedado en el campo», zanjó el ex defensa en El Larguero de la Cadena SER.

🥊💥 @RafaAlkorta1 cuenta la PELEA que tuvo que vivir dentro de un vestuario: «No voy a decir nombres» 🪒💈 «Me estaba afeitando con el espejo y veo pasar a un compañero con tranquilidad y después pasan otros dos amenazando a un tercero… ¡Dónde está!» pic.twitter.com/tEXAeMFXS1 — El Larguero (@ellarguero) April 7, 2025

Un ex del Madrid involucrado en la polémica de Pucela

Durante el partido, la frustración acumulada por la mala situación deportiva del Real Valladolid —último en la clasificación y a 14 puntos de la salvación— derivó en una acalorada discusión entre dos futbolistas de Pucela. El lateral derecho Luis Pérez llegó a intentar agredir físicamente a Juanmi Latasa con puñetazos, pero fue detenido por su compañero Eray Cömert, quien se encontraba en medio de la disputa. Las imágenes del enfrentamiento fueron lamentadas tanto por los aficionados como por el propio club.

Tras el incidente, Luis Pérez y Juanmi Latasa emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron disculpas públicamente. En sus palabras, reconocieron que «no hay resultado deportivo ni frustración que justifique la pérdida del respeto ni el comportamiento» mostrado durante el partido. Además, expresaron su arrepentimiento por el daño causado al equipo, al cuerpo técnico y a los aficionados. Ambos jugadores se comprometieron a aceptar las medidas disciplinarias que el club considere oportunas.

El Real Valladolid también condenó enérgicamente lo ocurrido mediante un comunicado oficial. La institución lamentó profundamente la imagen ofrecida por sus jugadores y subrayó que la frustración deportiva debe transformarse en compromiso y mejor actitud, nunca en división o enfrentamientos internos. En defensa de la imagen del club y del respeto hacia los aficionados, anunció que aplicará su Reglamento General de Régimen Disciplinario para sancionar a los implicados.