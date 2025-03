El alivio del Real Madrid por una eliminatoria en ‘casa’ tras recorrer 50.000 kilómetros en siete meses

«Prefiero al Atlético que así no viajamos», decía un eufórico Kylian Mbappé tras marcarle un hat trick al Manchester City en el Santiago Bernabéu al ser preguntado por qué rival prefería en octavos de final. «Viajamos mucho», explicaba más tarde. El contador de kilómetros del Real Madrid no para y el hecho de disputar una eliminatoria al completo sin salir de ‘casa’ es motivo de celebración para los blancos.

En siete meses de temporada, el Real Madrid ya ronda los 50.000 kilómetros viajados (49728.74 km concretamente) entre todos los desplazamientos y partidos a domicilio que ha tenido que enfrentar. El deseo de Mbappé tenía todo el sentido del mundo, y es que tras una avalancha de salidas, encuentros y viajes, el derbi de Champions contra el Atlético se presentaba como una especie de oasis dentro del caos que supone el calendario del fútbol actual.

El francés no quería al Bayer Leverkusen y su intención de no moverse de la capital de España representaba la de muchos jugadores de la plantilla madridista. Desde que el Real Madrid volvió de Sevilla después del partido de Liga contra el Betis, los blancos están encadenando dos semanas sin ningún tipo de salida hasta que visiten La Cerámica este sábado para medirse al Villarreal.

Estas dos semanas de derbi y en medio el partido de Liga contra el Rayo Vallecano, han otorgado un ligero descanso a un Real Madrid que estaba acumulando fatiga no sólo por los minutos sobre el césped, sino también por la sobredosis de desplazamientos a todos los puntos de nuestro país y algunos del mundo como Doha o Yeda para demás competiciones.

El ‘paseo’ del Real Madrid hacia el Metropolitano

Este miércoles, para trasladarse al escenario del duelo de vuelta de los octavos de Champions, el Real Madrid tan sólo tendrá que montarse en autobús desde la ciudad deportiva de Valdebebas, donde se concentrará desde el martes, y recorrer los 11 minutos (9,2 km) que se tarda hasta el Metropolitano. Si la visita al estadio del Atlético es una de las más difíciles del año en términos futbolísticos y por el ambiente hostil, a nivel de comodidad es una de las más sencillas.

Todo ello contando con que estamos en una temporada que no acabará hasta, como poco, finales del mes de junio. Eso si el Real Madrid no consigue pasar de la fase de grupos del Mundial de Clubes, algo que no entra en ninguna cabeza, por lo que este curso infernal se iría hasta mediados de julio, es decir, 11 meses exactos desde que arrancara el pasado 14 de agosto con la Supercopa de Europa en Varsovia.

Recordemos que con el cambio de formato, además de transformarse el torneo por completo y generar todavía más partidos y más meses de competición y, por tanto, menos de descanso, también obliga a realizar más viajes. El Real Madrid ha tenido que adaptar su plan para el Mundial y no elegir un lugar fijo de concentración en Estados Unidos, sino irse moviendo según la ciudad del país americano que corresponda a cada encuentro.