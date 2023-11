«Arda es un jugador ofensivo. No puede jugar como delantero centro, pero sí como mediapunta o como extremo derecho a pierna cambiada. También puede jugar como interior dependiendo de la exigencia del partido», añadió.

Además, habló sobre el papel de Fran García, que será titular. «Lo está haciendo muy bien. Juegue o no juegue no depende de que lo haga bien. Hay mucha competencia, sobre todo con la vuelta de Mendy. Empezó muy bien la temporada y es un lateral que me gusta mucho. No tiene que cambiar su actitud. La maldad no me gusta mucho. Me gusta su perfil, su carácter y su actitud porque son buenos para el vestuario», comentó.

Posible alienación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Rayo Vallecano: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Camavinga, Valverde, Modric, Belligham; Rodrygo y Vinicius.