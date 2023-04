Alineación del Real Madrid contra el Cádiz: Ancelotti hará rotaciones

La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Cádiz en la jornada 29 de Liga tendrá varias novedades. Ancelotti hará rotaciones masivas con la intención de que la plantilla llegue lo más fresca posible a la vuelta de los cuartos de final de la Champions, que se celebrará el próximo martes en Londres ante el Chelsea.

Alineación del Real Madrid contra el Cádiz

Salvo Courtois, que será el portero, el resto del equipo será una incógnita. En los laterales, Lucas Vázquez estará por la derecha y Nacho por la izquierda. En el centro de la defensa formará Rüdiguer junto a Alaba o Militao.

En el centro del campo, Kroos, fuera de la lista por molestias, y Modric no jugarán. Por lo tanto, es el turno de Tchouaméni, Ceballos y, al lado del andaluz, podría estar Camavinga o Valverde. Y en el ataque, Vinicius, con una sobrecarga, no ha viajado a Cádiz. En consecuencia, Rodrygo, Asensio y Benzema apuntan a formar el tridente ofensivo. Hazard y Mariano no tienen opciones.