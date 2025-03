Alineación del Atlético contra el Real Madrid: Lenglet y De Paul llegan al Metropolitano

En búsqueda de los desconocido. Al Atlético en general y Simeone en particular les quedan pocas primeras veces desde que unieron caminos. La más anhelada es que el club rojiblanco levante la Champions por primera vez, aunque para ello deberá alcanzar territorio inhóspito. El de eliminar al Real Madrid en competición europea por primera vez, con remontada incluida. Sólo el cumplimiento de la última condición alimentaría la vida del objetivo general. La alineación del Atlético será continuista al del partido de ida.

Los rojiblancos, que iban lanzado al partido de ida hace una semana, llega tocado al de vuelta. El fútbol y sus raudas vueltas de guion. Durante el periodo entreguerras tuvo que visitar un campo de minas como es el Coliseum y en el que recibió dos explosiones en forma de goles. Tres mejor dicho, ya que la onda expansiva de la expulsión de Correa se extenderá durante al menos cinco partidos.

No le salpicará para la batalla continental, a la que Simeone apura las opciones para poder contar con los soldados De Paul y Lenglet. El argentino tiene su presencia muy encaminada. La cojera con la que salió del Coliseum, misma molestia por la que fue sustituido durante el choque liguero, no le impedirá vestirse de corto.

El francés, por su parte, realizó sesión extra durante el día previo al partido, por la mañana en Majadahonda y por la tarde en el Metropolitano, y oposita a la titularidad. Simeone no ha probado once titular alguno durante los entrenamientos previos, pero la alineación titular del Atlético es un once continuista del que presentó tanto en el partido de ida en el Bernabéu como para el derbi liguero de hace poco más de un mes.

Oblak, uno de los cuatro supervivientes rojiblancos del último derbi europeo, vuelve a estar bajo palos. Arropado por Llorente y Galán por los costados y por Lenglet y Giménez como pareja de centrales en el eje. El francés sufrió molestias durante el calentamiento contra el Getafe el pasado domingo y no jugó ni un minuto. Su doble entrenamiento este martes le catapulta al once.

Por delante de la zaga parte un De Paul convertido en estandarte del equipo rojiblanco y recuperado de su cojera contra el Getafe, junto a Pablo Barrios, graduado en esto de los derbis con su titularidad tanto en el choque liguero como en el europeo de la ida.

Por los flancos atacan los espacios Giuliano Simeone y Lino, que le gana la partida a un Gallagher que aporta más trabajo que verticalidad. Arriba, en punta, Griezmann por detrás de un Julián Álvarez en estado de gracia y que ya ha superado el mejor registro goleador de su carrera deportiva.

Alineación del Atlético para el derbi de Champions contra el Real Madrid

Esta es la alineación del Atlético de Madrid para el partido de vuelta de octavos de final de Champions contra el Real Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Giuliano, Barrios, De Paul, Lino; Griezmann y Julián Álvarez.