Alba Redondo: «Queremos ganar al Barcelona y dar un título a la afición»

Alba Redondo no ha escondido su deseo de ganar al Barcelona de una vez por todas. Sin embargo, la jugadora del Real Madrid afirma que «para nada» sea algo que obsesione al equipo el no haberlo hecho hasta ahora. La delantera ha atendido a OKDIARIO durante la concentración de la selección española y hace un repaso a sus primeros meses como madridista, más allá de hablar de sus objetivos con España de cara a este parón, a la Liga de Naciones y la Eurocopa.

La delantera del conjunto blanco afirma que el objetivo del equipo es «llegar a lo más alto» y destaca que el deseo es poder «dar un título a la afición» puesto que «ya se lo va mereciendo». Eso sí, la albaceteña dice no tener preferencias sobre si ganar uno u otro. «El que sea, bienvenido sea», apunta Redondo en un momento en el que el Real Madrid se encuentra inmerso en la pelea por Champions, Liga y Copa de la Reina.

Las blancas siguen optando a los tres títulos más importantes del año, toda vez que el Barcelona les quitó de la Supercopa en la final hace unas semanas. Las culés aventajan en cinco puntos en Liga a las blancas, tras un inesperado pinchazo que ha dado alas a las madridistas, y se verán, además, las caras en las semifinales a doble partido de la Copa. Donde podrían enfrentarse también, aunque sólo en una hipotética final, sería en la Champions.

Por el momento, el Real Madrid no ha ganado nunca al Barcelona en su corta historia. Las blancas, de hecho, siempre han perdido contra las azulgranas. Pero Alba Redondo no cree que sea una cuestión de confianza o de estar obsesionadas con poder lograrlo. «No, no, no, para nada», señala con rotundidad.

«Es verdad que todo el mundo quiere ganar al Barcelona. Y nosotras también queremos ganarlas», señala Alba Redondo en su entrevista con este medio. Confía, además, en que pronto se puedan ver los resultados de la labor diaria del equipo con el objetivo de mejorar: «Ya lo venimos nosotras diciendo que con el trabajo día a día llegarán las recompensas y en eso estamos camino a ello».

Alba Redondo quiere títulos con el Real Madrid

En su primera temporada como madridista, Alba Redondo ha conseguido adaptarse a la perfección al equipo. Lo demuestran sus 13 goles en lo que va de curso, pese a un arranque de curso en el que el balón no le entraba en la portería. Gracias a esos tantos, sigue siendo indiscutible en las convocatorias de la Selección y cada vez tiene más peso en su club.

Para esta campaña, que empieza a vislumbrar su desenlace, Alba lo tiene claro. La futbolista del Real Madrid pide, lo primero, que le respeten las lesiones, «toco madera», señala, mientras que a nivel colectivo lo que desea es poder levantar un título. Campeona del mundo con España en 2023, ahora tiene claro que este curso quiere terminarlo a lo grande, no sólo con la Selección, que jugará la Liga de Naciones y la Eurocopa, sino también con el Real Madrid.