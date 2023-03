Las últimas declaraciones de la agente de Erliing Haaland han causado un terremoto en Inglaterra. Rafaela Pimienta ha lanzado un nuevo guiño al Real Madrid durante su presencia en Londres para el FT Business of Football, donde aseguró que el conjunto blanco es «el sueño» de todos los jugadores. «Está la Premier League. Y ahí está el Real Madrid», aseguró la brasileña.

Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2027 pero el Real Madrid no le pierde de vista ni un segundo. El nombre del delantero noruego está marcado en rojo en la agenda del club blanco desde hace años y eso no ha cambiado. Además, su representante se ha deshecho en elogios hacia la entidad que preside Florentino Pérez.

«El Real Madrid tiene algo propio que lo convierte en el país de los sueños de los jugadores. Madrid mantiene viva esta magia. No tiene la competición liguera, pero sí la Champions», comentó Rafaela Pimienta, la sucesora de Mino Raiola en el cargo. Estas palabras de la brasileña dejan abierta la puerta a un posible desembarco en el 14 veces campeón de Europa en un futuro.

En Inglaterra han interpretado las declaraciones de la abogada como que están planeando su salida del Manchester City, «abriendo la puerta a un fichaje de ensueño por el Real Madrid». Así de claro se ha mostrado Daily Mail que teme la marcha del noruego de la Premier League este verano. Su destino podría ser el equipo que dirige Carlo Ancelotti, el vigente campeón de Liga y Champions.

El plan con Haaland

Rafaela Pimienta habló sobre la estrategia de trabajo que sigue con los jugadores a los que representa y explica que necesitan «tener una meta»: «En mi agencia tratamos de hacer un plan. Tenemos que hacer un plan. Necesitamos tener una meta. Quizá no lo consigamos, pero si no sabemos adónde vamos seguro que no llegamos. Cuando tenemos un jugador, hacemos planes. Incluso si el jugador tiene 15 años. Estamos planificando su trayectoria profesional».

«Cuando empecé en este negocio, si le decía a un jugador ‘te traigo a Inglaterra’ lo primero que me decían era ‘¿qué hice mal? ¿Por qué no te gusto?’ Pero ahora, si le pregunto a un jugador ‘¿cuál es tu objetivo?’ dirá la Premier League. No dice City, Chelsea o Arsenal sino la Premier League. Esta es la primera vez en 25 años que escucho a tantos jugadores decir que quiero ir a una liga, no a un club. Esta es la situación ideal para un agente», comentó la representante de Haaland.