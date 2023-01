El portavoz de Haaland da pistas sobre el fichaje de Bellingham por el Real Madrid

Jan Age Fjortoft, portavoz de Erling Haaland y su familia ha dejado caer lo que puede ocurrir con el futuro de Jude Bellingham, el gran objetivo prioritario del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El ex futbolista noruego ha dado ciertas pistas de la joven estrella del Borussia Dortmund y su más que posible fichaje por el conjunto blanco, asegurando que el equipo alemán podría aceptar «120 millones de euros».

El periodista que ya anunció en exclusiva el fichaje de su compatriota y amigo por el Manchester City, aseguró que Jude Bellingham no saldrá del Borussia Dortmund este mercado de invierno salvo que llegue una oferta de 150 millones de euros: «No hay señales de que el Dortmund lo dejará salir este invierno», asegura. No obstante, Fjortoft va más allá: «Un informante me dice que por 150 millones de euros estarían dispuestos a debilitarse».

Y es que al Real Madrid no se le pasa por la cabeza realizar esta gran inversión a estas alturas de temporada, la que podría convertirse en el fichaje más caro de su historia. De hecho, Carlo Ancelotti ya ha declarado en varias ocasiones que el conjunto blanco no tiene intención de reforzarse en este mercado de fichajes ya que tienen una plantilla muy completa y perfectamente diseñada. Por ello, todas las miradas están centradas de cara a la próxima temporada, donde Florentino Pérez ha puesto toda la maquinaria en marcha para hacerse con los servicios de este gran futbolista por el que ha estado detrás media Europa, especialmente el Liverpool, el cual parece haberse retirado de la carrera tras el fichaje de Gakpo después del Mundial.

Re: Bellingham

No signs suggesting that Dortmund will let him go this winter.

An insider telling me though

«For 150 million Euro they could get weak»

and

«He will be sold in the summer, they (Dortmund) would accept 120 million Euro»

— Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) January 3, 2023