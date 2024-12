La afición de la Atalanta provoca al Real Madrid con una estelada y una bandera del Barça

La afición de la Atalanta quiso calentar el partido de la sexta jornada de la Champions League ante el Real Madrid exhibiendo una estelada independentista catalana en las gradas. El ambiente en Bérgamo fue muy caliente y los blancos pudieron testarlo desde el primer momento con una afición que se echó encima de los pupilos de Carlo Ancelotti.

La exhibición de una estelada, sin embargo, no atiende a ningún otro motivo que no sea una provocación, puesto que en Italia existen regiones con pasado catalán, pero no en la latitud en la que se sitúa Bérgamo. El caso es que la afición de la Atalanta no perdonó la oportunidad para exhibirla.

Hay que recordar que el equipo italiano fue privado del título de la Supercopa de Europa el pasado verano precisamente a manos del Real Madrid. El equipo blanco vio un debut más que lucido de Kylian Mbappé, quien marcó en aquella cita en la que los blancos ganaron el primero de los siete títulos a los que aspiran esta temporada.