Alineación del Real Madrid contra la Atalanta: la duda de Ancelotti está en el centro del campo

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra la Atalanta en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions tiene como única duda quién jugará en el centro del campo. Modric, Ceballos o Arda Güler son la gran incógnita de Ancelotti para este trascendental encuentro, ya que los blancos están obligados a ganar, puesto que son el equipo vigesimocuarto clasificado en la máxima competición continental.

Donde no hay ningún tipo de duda es en la portería, donde jugará Thibaut Courtois. En el lateral derecho repetirá Lucas Vázquez, mientras que el costado izquierdo será para Fran García. Y es que, Mendy se lesionó contra el Girona el pasado sábado y no volverá a jugar hasta 2025. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Asencio. El canterano, después de descansar en Montilivi, volverá a formar parte de la alineación del Real Madrid.

En el centro del campo es donde aparece las dudas. Tchouaméni volverá a la medular para jugar en el pivote junto a Fede Valverde. El uruguayo es intocable y no se perderá un encuentro al que se le puede poner la etiqueta de final. Por delante es donde aparecen las dudas. Y es que, Ancelotti deberá apostar Modric, Arda Güler o Ceballos, siendo el turco el que más opciones tiene de ser titular. Obviamente, Bellingham no se perderá este encuentro. El inglés no pudo terminar el partido contra el Girona por culpa de una sobrecarga, pero está recuperado y comenzará el encuentro de inicio.

Por último, en el ataque Ancelotti sí que lo tiene claro. Vinicius Junior se ha recuperado a tiempo de la lesión que sufrió tras el partido frente al Leganés y será titular en la alineación del Real Madrid. A su lado, obviamente, formará Mbappé. El francés, que hizo un gran gol en Gerona, buscará seguir mejorando su rendimiento. Rodrygo, que sufrió molestias físicas tras el partido contra el Athletic y se cayó de la convocatoria para viajar a Gerona, comenzará el duelo en el banquillo. Tampoco será titular, en principio, Brahim.

Hay que recordar que para este encuentro Ancelotti tiene varias ausencias. El italiano no podrá contar con Camavinga, Alaba, Carvajal y Militao. Además, ha citado a los canteranos David Jiménez, Yusi y Chema.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para este encuentro contra la Atalanta podría ser la siguiente: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.