Acusan a la UEFA de mentir en la investigación de la final de Champions 2022

La UEFA ha sido acusada de presentar pruebas «completamente falsas» en la investigación de la final de la Champions 2022 que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool en Saint-Denis (París). La organización de aquel partido fue un caos absoluto, con numerosos robos e incidentes delictivos de todo tipo en los aledaños del estadio que obligaron a numerosas actuaciones policiales y a retrasar la disputa del encuentro.

Aquella final devino en un bochorno absoluto para la UEFA cuya onda expansiva aún no se ha detenido, de acuerdo a las últimas informaciones. Ha sido la entonces directora de operaciones de la UEFA, Sharon Burkhalter-Lau, especialista en gestión de eventos, quien ha acusado al organismo de mentir para defender sus actuaciones durante aquel 28 de mayo de 2022.

Burkhalter-Lau era la segunda máxima responsable del dispositivo de dicha final por detrás de Zeljko Pavlica, jefe de seguridad de la UEFA y amigo personal del presidente del organismo, Aleksander Ceferin, desde hace décadas. La primera estaba al mano de la división de eventos y el segundo, al frente de la unidad de seguridad. La UEFA nombró a un panel de expertos para analizar lo ocurrido aquel día en París y acusó a la división de eventos de haber «marginado» a la unidad de seguridad, una conclusión que liberaba de responsabilidad a Pavlica.

Sin embargo, en los memorandos que Burkhalter-Lau envió al secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, y a otros tres altos funcionarios del organismo, y a los que ha tenido acceso el diario inglés The Guardian, la ex directiva aseguró que dichas conclusiones eran «completamente falsas». Además, Burkhalter-Lau aseguró que Pavlica y su equipo no habían asistido a reuniones vitales sobre la seguridad de la final y que el amigo de Ceferin se paso toda la tarde en la zona VIP del estadio parisino, ajeno a los desastrosos acontecimientos que se estaban produciendo en sus alrededores.

«Ahora entiendo que ha habido una estrategia acordada para proteger la unidad de seguridad al establecer que todos los asuntos de seguridad se comunicarían a través de la gestión del proyecto, lo que culpa de cualquier error u omisión percibido al equipo de Tiziano», argumentó Burkhalter-Lau en referencia a Tiziano Gaier, funcionario de la UEFA en la división de Burkhalter-Lau responsable de las operaciones finales. “No hace falta decir que es completamente falso», añadió.

Caos en la final de Champions

Una semana después de la final de Champions 2022, la UEFA se pronunció a través de un extenso comunicado en el que pidió perdón por los «eventos aterradores y angustiosos» que sufrieron los miles de aficionados que acudieron a la final de la máxima competición continental. Además, anunció la apertura de una investigación externa para aclarar qué fue lo que falló y asumir las responsabilidades correspondientes y que, según el testimonio de Burkhalter-Lau, no ha sido un proceso limpio.

Además, el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, también se disculpó en nombre de su gobierno ante «cualquiera que sufriera por la mala gestión» de la final. «¿Podría haber estado mejor gestionado el Stade de France? La respuesta es sí. ¿Soy en parte responsable? La respuesta es sí. Por supuesto, me disculpo inmediatamente ante todo el que haya sufrido la mala gestión del evento», dijo el político francés.