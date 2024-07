Se acerca la presentación de Endrick: estos son los dorsales disponibles en el Real Madrid

El gran día de Endrick se acerca. El brasileño será presentado el próximo sábado en el Santiago Bernabéu a las 12:00 horas, aunque todavía hay una gran incógnita de cara a esta cita tan especial y es conocer cuál será su número en el Real Madrid. El abanico de opciones no es muy amplio, pero lo que está claro es que el delantero tendrá dorsal del primer equipo tras haber aumentado su caché en los últimos meses de una forma espectacular.

Tanto es así que con tan sólo 17 años –este domingo cumple 18– ya sabe lo que es jugar una Copa América y no sólo eso, sino que lo hizo con el ‘9’ de Brasil a la espalda, recogiendo el testigo de un tal Ronaldo Nazario, entre otros. Endrick no llega convertido en una estrella, pero casi. El ex del Palmeiras se ha ganado el respeto del mundo del fútbol y ahora falta trasladar esos grandes augurios al club más exigente del planeta, en el que sea cual sea su número llevará el peso de la historia en su dorsal.

Endrick figura en la página web del Real Madrid como el único futbolista sin enumerar. El dorsal más característico del delantero, el ‘9’, lógicamente, cayó en manos de Kylian Mbappé, el fichaje más importante de los últimos tiempos en el equipo blanco. Por tanto, el brasileño tendrá que rebuscar en el vestuario para encontrar uno que le convenza, sin importar que se asemeje a las condiciones de un punta.

Como decimos, opciones no hay demasiadas. De hecho, tan sólo hay tres, pero bastante llamativas. La primera es el ’12’, un número ocupado durante más de década y media por Marcelo y que hace dos temporadas lo empezó a portar Eduardo Camavinga, que ha escogido el ‘6’ para el siguiente curso. Es número habitualmente llevado por defensas en el Real Madrid, pero que encajaría a la perfección con Endrick.

Las opciones para el dorsal de Endrick

La siguiente posibilidad es el ’16’, cuyos últimos portadores no han tenido demasiado éxito en el conjunto madridista. Álvaro Odriozola, Luka Jovic, Borja Mayoral, James Rodríguez, Mateo Kovacic, Lucas Silva… Habría que remontarse hasta la primera etapa de Carlos Henrique Casemiro para encontrar un jugador que llevase este número y acabase triunfando. Y vaya si lo hace. Sólo falta saber si será Endrick quien recoja el testigo de su compatriota y reflote este dorsal hasta lo más alto.

Y por último está la opción del ’24’, que quedó libre después de que el Real Madrid hiciera público que su otra jovencísima estrella, Arda Güler, llevará el ’15’ este año. El ’25’ también está desocupado, pero se descarta al estar reservado para un tercer portero. El precedente con este número no puede ser mejor, pues al igual que Endrick, el turco llegó con 18 años y se ganó a todo el Bernabéu con un tramo final de temporada sensacional que ha rubricado con una gran Eurocopa.

Güler ha ganado mucho valor con ese número 24 a la espalda y posteriormente con el ‘8’ de Turquía, por lo que Endrick se podría mirar en su espejo a la hora de elegir. Ante la baja previsión de más refuerzos, el brasileño tendrá total libertad para seleccionar algo tan importante como uno de sus símbolos antes del año de su debut como madridista y será el siguiente sábado cuando lo descubramos con otra presentación de un crack en el Bernabéu.