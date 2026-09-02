Los 8 ex jugadores del Real Madrid que están sin equipo y que seducen en Europa

Marcharse del Real Madrid siempre es complicado. Ya no simplemente por el hecho de tener que abandonar el club con más títulos de Europa, sino por el hecho de tener que buscar un nuevo equipo que cubra el vacío que deja quitarse la camiseta blanca. Este verano se ha vivido especialmente esta sensación, donde no todos los que se marcharon han encontrado nuevo equipo y continúan siendo agentes libres.

Gonzalo, Palacios, Frani García, Mario Martín, Fran González, Ceballos y Mastantuono son los que han podido encontrar un puente para salir del Santiago Bernabéu. Pero en otro escenario hay otros que no han conseguido fichar por un nuevo equipo y están pendientes de cualquier movimiento: Carvajal y Alaba.

El lateral ha guardado mucho silencio. Después de casi toda una vida en Valdebebas, el ex capitán dejó el brazalete la pasada temporada y no ha encontrado un proyecto que le satisfaga. Sonó marcharse a Arabia Saudí o incluso regresar al Leganés, pero en el club madrileño ya han asegurado que no es una opción: «No nos vamos a mover nada», comentó el director deportivo del club pepinero. A principios de agosto se le vio entrenando en Las Rozas, y no descarta que en los próximos días haya movimientos.

El mismo guion ha vivido David Alaba. El austriaco también abandonó el Real Madrid este verano tras terminar contrato y no le han convencido ninguna oferta. A pesar del drama que ha vivido con las lesiones, el defensa quiere seguir en activo y las opciones de irse a terreno saudí o volver a su país están en el aire.

Ex madridistas buscan un nuevo reto

También hay jugadores que pasaron por el Real Madrid y tampoco tienen equipo. Karim Benzema rompió su contrato con el Al Hilal apenas unos meses después de salir del Al Ittihad. El delantero francés no quiere seguir en Arabia Saudí, donde llegó en verano de 2023 del club blanco. No ha descartado la retirada y está en busca de un nuevo destino. Joselu también es agente libre desde hace meses tras salir del Al-Ghafara catarí y está muy cerca de regresar al Eintracht. Se encuentra actualmente en Madrid a la espera de cerrar un nuevo equipo a sus 36 años.

De las famosas Champions de Zidane hay viejas glorias como Sergio Ramos y James Rodríguez. El delantero español lleva sin equipo desde febrero de 2025, cuando terminó su contrato con Monterrey y, aunque su retirada no está descartada, el sevillano no descarta que llegue algún club dispuesto a ofrecerle algo seductor para regresar al fútbol. El colombiano abandonó el Minnesota el pasado mes de febrero y hace unos días dejó un enigmático mensaje en redes sociales entrenando: «¡Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso».

Aunque se le ha relacionado con destinos como Turquía o Brasil, el futuro de James está en el aire. Otros como Raúl Albiol y Dani Parejo, quienes tuvieron pasado madridista, también se encuentran sin equipo a la espera de una llamada que les haga volver al césped.