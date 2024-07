El viral intercambio de parejas entre Militao y otro futbolista brasileño

Eder Militao y su ex novia, Karoline Lima, vuelven a dar que hablar por el viral intercambio de parejas del madridista con otro futbolista brasileño. La modelo comenzó una relación con el jugador del Flamengo Leo Pereira, mientras que el defensa merengue no se esconde y proclama su amor abiertamente con Tainá Castro, la ex precisamente del ahora novio de Karoline Lima. Además, ambas parejas tuvieron hijos antes, por lo que la historia es todavía más rocambolesca…

Karoline Lima sigue dando mucho que hablar en las redes sociales por las fotos que publica y por los hombres con los que se le relaciona. La ex de Militao y madre de su hija, tras ser pillada en una playa de Brasil con otro conocido futbolista carioca mesesatrás, concretamente pasando estas fiestas navideñas en Río de Janeiro, confirmó poco después abiertamente su romance con Leo Pereira, defensa del Flamengo.

Un usuario les fotografió pasando un día de playa juntos y en compañía de varios amigos más. Ella, precisamente, de nuevo con la equipación del equipo de su novio puesta. Desde que se separara de Militao justo antes de que naciera la hija que tienen en común, Karoline Lima ha sido vista y relacionado con muchos hombres. Sin ir más lejos, hace unos meses, un portal aseguró que estuvo de fiesta en Madrid con Achraf Hakimi, ex de Hiba Abouk.

Militao y Karoline Lima rompieron

Sin embargo, tardó en confirmar el noviazgo a través de las redes sociales, donde tiene más de cinco millones de seguidores. Karoline Lima publicó varias fotos, una de ellas de un ramo de rosas que le regaló su novio, al que etiquetó en la publicación. «Días mejores para siempre», escribió Leo Pereira en un comentario.

Por su parte, el defensa del Real Madrid también está en una situación parecida. Tuvo una novia formal, Cassia Lourenço, pero aquello duró poco. El caso es que ahora Militao está saliendo con… ¡la ex pareja de Leo Pereira! Además, ambos comenzaron a seguirse en Instagram hace meses, pero desde hace un tiempo proclaman su amor en público, suben fotos besándose de vacaciones… Un auténtico lío de faldas y un intercambio de parejas que probablemente dé mucho más que hablar a medio plazo. En las redes también llama la atención que ambas parejas tuvieron hijos antes de romper y acabar liándose entre ellos, por lo que serían como hermanastros de ambas partes.

Hace unos meses, Eder Militao y Karoline Lima protagonizaron un nuevo episodio amoroso. Ambos llevaban separados ya mucho tiempo, pero siguen teniendo contacto por la hija que tienen en común. Precisamente, fue en la fiesta de cumpleaños de la pequeña donde se formó el último lío. La novia del jugador del Real Madrid por aquel entonces, Cassia Lourenço, fue una de las invitadas y coincidió con Karoline Lima, pero la cosa no acabó bien. Según varias informaciones las dos jóvenes terminaron peleándose. Un Militao que curiosamente horas antes confirmaba públicamente su relación con la tiktoker, con la que aparecía besándose apasionadamente en su último post en las redes sociales.