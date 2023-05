Violeta Mangriñán defiende a Vinicius y denuncia insultos hacia ella

Vinicius va a ir hasta el final. Tras lo sucedido frente al Valencia en Mestalla, el jugador del Real Madrid ha denunciado el racismo que sufre en España a través de un vídeo en el recoge varios de los insultos que ha sufrido en los últimos años en los estadios de la Liga. El carioca ha recibido multitud de apoyos desde todas las esferas, y una de las que ha salido a defender a Vini ha sido Violeta Magriñán, conocida influencer y ex concursante de Supervivientes y Mujeres y Hombres y Viceversa.

La mediática joven ha denunciado los insultos que ha recibido por defender a su amigo de los ataques racistas que sufrió en Mestalla. «La gente aficionada del Valencia insultándome por mensaje privado por ser valenciana y criticar las conductas racistas por parte de la afición a mi colega Vini. ¿Hola? ¿Todo bien en casa?», escribió en sus redes sociales. Una Violeta que además desveló la relación que tiene con el carioca: «Vini es amigo de Fabio (su pareja), soy del Barça y valenciana. Las conductas racistas no tienen nada que ver con el deporte, es racismo. No se tolera. Me asusta mucho lo que estoy leyendo».

Vinicius va con todo

Un Vinicius que ha decidido ir con todo para conseguir erradicar el racismo en España: «Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñeco ahorcado, muchos gritos criminales… Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en ‘casos aislados’, ‘un hincha’. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)».

«La evidencia está en el video. Ahora pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas. ¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?», finaliza.