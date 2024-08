Los selfies de Kim Kardashian y Florentino Pérez de los que todo el mundo habla

Kim Kardashian se convirtió en el centro de atención este domingo en el Santiago Bernabéu. La famosa influencer visitó el estadio merengue junto a su hijo para presenciar el partido del Real Madrid frente al Valladolid, y pudo hacerse fotos con varios protagonistas, incluido un Florentino Pérez que no dudó en posar junto a la modelo estadounidense. Ambos compartieron risas en el antepalco y se hicieron fotos y selfies que están dando mucho que hablar en todo el mundo.

Y es que el propio Real Madrid compartió una imagen de Kim Kardashian junto Florentino Pérez durante su visita al Santiago Bernabéu. «Kim Kardashian, en el Bernabéu», publicó el club merengue en su cuenta de Instagram compartiendo la imagen con sus más de 166 millones de seguidores en esa red social.

Kim Kardashian was at the Bernabéu for Real Madrid vs. Real Valladolid and her son played football with Vini Jr. after the game ⚪ pic.twitter.com/B2UlwVlt5Y

— B/R Football (@brfootball) August 25, 2024