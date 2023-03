Las redes condenan el aquelarre antimadridista en la Kings League de Piqué

La Kings League de Gerard Piqué reunió en el Camp Nou a más de 90.000 personas y en las siete horas en las que duró el espectáculo también hubo lugar para cánticos contra el Real Madrid. Concretamente uno, que no ha sentado nada bien a los usuarios de las redes sociales y que tuvo a Ibai y DJ Mario como protagonistas.

Todo ocurrió tras la llegada de Joan Laporta al palco, cuando los organizadores comenzaron a cantar «madridista el que no bote» y todo el estadio con streamers incluidos se unieron al cántico. Entre ellos no estaban ni DJMario ni Ibai Llanos, reconocidos madridistas que vivieron un momento delicado en el estadio culé.

Muchos aficionados del Real Madrid, también seguidores del torneo organizado por Piqué, condenaron este acto a través de las redes sociales.

Ah que está liga es toda culé, ahora entiendo porque Ibai y Mario especialmente no están en la final

Hasta en un evento que no tiene absolutamente nada que ver meten al Real Madrid de por medio, no se puede caer más bajo 😂

Cringe y no porque sea el himno del Barça, si esto se hiciese en el Bernabeu me daría la misma vergüenza. Centraros en lo importante, que es el evento, lo demás no viene a cuento para nada.

— Caba (@CabaRM_) March 26, 2023