Quién es Corina Smith, la joven rubia que aparece con Vinicius muy acaramelados en un concierto

Vinicius Jr. está dando mucho que hablar durante las últimas horas por un vídeo relacionado con su vida sentimental. El crack del Real Madrid ha sido pillado y grabado en el concierto de Myke Towers en Madrid con una joven rubia que sería su nueva novia. Se trata de Corina Smith, cantante, actriz, modelo y compositora venezolana de 32 años. Al margen de su gran estado de forma, el brasileño ha generado un gran revuelo en las redes sociales tras ser visto con la que podría ser su pareja abrazándose durante el concierto y saliendo juntos del WiZink Center.

Al margen de esos vídeos publicados en las redes sociales por varios usuarios, también llama especialmente la atención que la artista publicara recientemente una foto suya en el Santiago Bernabéu viendo un partido del Real Madrid, post en el que precisamente Vinicius no dudó en hacer un comentario con un corazón blanco.

¿Quién es Corina Smith?

Pero, ¿Quién es Corina Smith y por qué se le conoce? La joven nació en Caracas en 1991, es decir, es nueve años mayor que Vinicius. Adquirió fama en 2009 por su personaje como María Corina en la tercera temporada de la telenovela de Venevisión y Boomerang Latinoamérica, Somos tú y yo.​

En 2016, su colaboración con Gustavo Elis en la canción Escape se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera, aumentando significativamente su popularidad en todo el mundo Realizó su primera gira de conciertos en Venezuela y, en 2017, comenzó a recibir ofertas de contratos discográficos. Finalmente, firmó con Rimas Entertainment, la compañía que representa a artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión y Mora. Este último precisamente fue su pareja durante bastante tiempo.

Corina Smith mantuvo una relación amorosa con el cantante y rapero, y se especuló que la ruptura se debió a una supuesta infidelidad por parte de él. En Psicópata, la canción que abre el álbum «Triste pero siempre mami», la venezolana canta: «Yo nunca dudé de ti, siempre te creí aunque lo presentía. Es que tú eres un psicópata, tú no sientes nada. No digas que tú me querías». En una de las estrofas, la artista revela cómo descubrió la infidelidad: «Ella me escribió al DM, ella sí me dio la cara, diciéndome la verdad, pidiendo que la disculpara, que solo lo hizo porque a ella su novio la engañaba. Y como a mí, tú la manipulabas, diciéndole lo que me decías a mí… Solo te arrepentiste porque te descubrí».

Corina Smith es sin duda una de las voces latinas con más repercusión en España, pero ella ni siquiera lo sabía. «Nunca me espere la sensación que he tenido en este tour, pensaba que iba ser mas tranquilo», explicó recientemente en Europa FM, asegurando que su paso por nuestro país se ha saldado con un increíble éxito y aventurándose a decir que «yo tengo que quedarme en España viviendo, esta es mi gente».

Vinicius Jr y Corina Smith juntos anoche en el concierto de Myke Towers en Madrid ❤️ CORINA REPRESENTANDO pic.twitter.com/O0rDs7maFY — Dangelo | Intermitentes 🔺 (@1ntermitentes) May 22, 2024